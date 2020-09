Rocket League : un nouveau record de fréquentation, les serveurs ont chauffé

Quand on retrace le parcours de Psyonix, on peut se dire que le studio a tout compris avec Rocket League. D'abord en s'appuyant d'un concept génial - celui de mélanger le jeu de caisse et de football - et en prenant une rampe de lancement ultra-efficace grâce au PlayStation Plus, puis en arrivant sur de nombreuses plateformes avant de donner carte blanche à l'eSport et au cross-play. Finalement, la firme s'est carrément faite racheter par Epic Games et vient tout juste de faire un nouveau geste décisif : passer son célèbre jeu en free-to-play.À vrai dire, il semblerait que ce soit un succès sans nom puisque les développeurs viennent d'enregistrer un record d'audience en ce 24 septembre 2020 : Rocket League a ainsi dépassé la barre symbolique d'un million de joueurs en simultané ! Un score sacrément honorable digne des plus grands, assurément, et qui devrait conduire le soft vers d'autres horizons encore plus populaires. Chapeau bas.