2K Games en train de développer un concurrent à Rocket League ? Premiers détails

Le player Dailymotion est en train de se charger...

À l'origine d'un certain nombre de rumeurs relayées ces derniers mois ( le Project Q d'Ubisoft est l'exemple le plus récent ), Tom Henderson croit savoir que 2K Games est en train de développer son propre Rocket League. Baptisé Gravity Goal, le jeu permettrait de piloter des motos futuristes s'inspirant de celles de TRON, et non des véhicules. Les règles seraient les mêmes que celles du titre de Psyonix Studios, à savoir marquer dans le but adverse à travers des matchs en 1 vs. 1, 2 vs. 2 ou 3 vs. 3.Il y aurait néanmoins une différence notable par rapport à Rocket League, puisque les joueurs seraient en mesure de balancer des disques (encore une référence à TRON) afin d'infliger des dégâts à leurs adversaires. A priori, la vitesse à la fois de notre moto et de celle du pilote adverse déterminerait l'ampleur des dommages (ralentissement ou arrêt total). Toujours d'après Tom Henderson, ces fameux disques ressembleraient à des palets de hockey et seraient équipés de LED. D'ailleurs, sur le plan visuel, Gravity Goal serait particulièrement coloré et lumineux.Le jeu serait prévu sur Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 et PC, et prendrait la forme d'un free-to-play. Une alpha fermée aurait eu lieu en 2021, ce qui explque pourquoi Tom Henderson pense qu'une annonce officielle pourrait être faite dans le courant de l'année. On reste aux aguets.