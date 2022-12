LEGO Games : le jeu de sport de 2K Games a fuité, voici les premières images football

Rappelez-vous, en février 2022, le site VGC annonçait que 2K Games et la marque LEGO collaboraient ensemble pour le développement de plusieurs jeux de sport. Le premier, un jeu de football, serait en production chez Sumo Digital et Visual Concepts (NBA 2K), tandis que le deuxième serait un jeu de kart, toujours avec des LEGO. Si les premières rumeurs laissaient présager une sortie pour la Coupe du Monde de football au Qatar, il semblerait que les plans aient changé, puisque nous n'avons aucune trace de ces deux jeux pour le moment. Fort heureusement pour VGC, une fuite vient valider le scoop du site américain, grâce à une photo (de très mauvaise qualité) du jeu de football avec des LEGO.Il s'agit d'un jouet issu de ce LEGO Games qui pourrait être donc une collection qui regroupe plusieurs jeux de sport mettant en scène des LEGO. L'emballage montre le personnage, du nom de Finnius Dash, debout sur un terrain de football portant un masque de tête de requin, portant le maillot du Barça, tandis qu'o peut aussi apercevoir le logo 2K Games sur l'emballage. Cette figurine a été repérée sur la page de certification de LEGO par 1414falconfan qui a partagé la photo sur son compte Instagram et semble indiquer que le jeu est toujours en développement. Avec les Game Awards qui se préparent dans quelques jours, il n'est pas impossible que l'annonce soit faite lors de la cérémonie.