2K Games : bientôt des jeux de sport LEGO ? La folle rumeur

C'est la folle rumeur qui agite Internet depuis quelques heures : LEGO aurait signé un partenariat avec 2K Games pour le développement de plusieurs jeux de sport. C'est le site VGC qui sort le scoop, avançant des sources proches du dossier et révélé par la même occasion que deux de ces titres en cours de production seraient développés par Sumo Digital et Visual Concepts. Il s'agirait d'un jeu de football pour le premier et un jeu de course en monde ouvert pour le deuxième. Si l'information se confirme, cela voudrait dire que la collaboration entre LEGO et Warner aurait pris fin, sachant qu'il est précisé que le contrat d'exclusivité entre Warner et la société danoise n'aurait pas été renouvelé. De cette manière, 2K Games pourrait donc briguer son envie de se jeter dans le football d'une manière différente que les traditionnels FIFA et autre eFootball. Toujours selon les indiscrétions de VGC, ce jeu de foot pourrait sortir aux alentours de la Coupe du Monde 2022, prévu du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar.







Quant au jeu de course en monde ouvert, ce serait donc les développeurs de NBA 2K et de WWE 2K désormais qui serait dessus, et qui pourrait du coup travailler sur des projets autres que le sport classique. Si le contrat d'exclusivité entre Warner, LEGO et TT Games prendrait fin, cela ne signifie pas pour autant que les entités ne peuvent plus travailler ensemble. Disons que la fin de l'exclusivité va permettre à d'autres éditeurs et studios de proposer des projets autres, un peu comme Lucasfilm Games a ouvert les opportunités avec Star Wars et d'autres acteurs du marché (Ubisoft, Quantic Dream). On attend maintenant une annonce officielle ou un démenti.