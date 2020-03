Nvidia : 2K Games quitte le GeForce Now, Epic Games y restera

La fuite des éditeurs semble malheureusement se poursuivre sur le service de jeu en streaming GeForce NOW de Nvidia, après Activision et Bethesda, c'est désormais 2K Games qui vient de retirer ses jeux. Il est désormais impossible de jouer à Borderlands, XCOM, Civilization, Mafia ou encore BioShock sur le GeForce NOW, et comme toujours, aucune justification n'a été apportée, même si on imagine qu'il s'agit d'une histoire de gros sous. Bien qu'il n'y ait eu aucune réaction officielle de la part de Nvidia, on imagine que des accords doivent être en pleine négociation en coulisses. Seule bonne nouvelle à l'horizon pour Nvidia (en plus du million d'abonnés sur la première semaine), Epic Games ne semble pas prêt de faire son départ du service. Tim Sweeney, s'est d'ailleurs fendu d'un tweet expliquant qu'il n'était pas question pour l'Epic Game Store de plier bagage.

It’s the most developer-friendly and publisher-friendly of the major streaming services, with zero tax on game revenue. Game companies who want to move the game industry towards a healthier state for everyone should be supporting this kind of service!