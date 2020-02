2K présente 31st Union, son nouveau studio avec le créateur de Dead Space

Il y a tout juste un an,. Ce dernier n'est pas un illustre inconnu, loin de là puisqu'après avoir accouché de nombreuses productions chez Electronic Arts, entre autres,, à qui l'on doit notamment Call of Duty Advanced Warfare. Bref, le monsieur a un CV bien fourni et mettra désormais tous ses efforts dansAprès avoir établi minutieusement son identité et ses valeurs principales,, dont le genre n'a pas encore été précisé.2K Games semble décidément sur une très belle licence : en décembre 2019, l'éditeur annonçait l'existence de Cloud Chamber , le studio en charge du prochain BioShock. Avec ce dernier et 31st Union, la compagnie américaine dispose donc de quatre entités sous son aile dont font également partie Hangar 13 (Mafia) et Visual Concept (NBA 2K). Une bien jolie croissance, c'est le moins que l'on puisse dire.