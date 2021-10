Rocket League : l'Aston Martin Valhalla de James Bond débarque pour la sortie de No Time to Die

L'Aston Martin Valhalla de 007

dans la boutique d'objets pour 1 100 crédits et sera livrée avec l'audio moteur de l’Aston Martin Valhalla de 007, les roues Aston Martin Valhalla de 007 et un décal spécifique à la Valhalla. Mais ce n'est pas tout, 3

Avec la sortie du cinéma de No Time to Die (Mourir peut attendre en VF), nombreux sont les éditeurs de jeux à vouloir surfer sur la hype du dernier James Bond. Et parmi ceux qui n'hésitent pas à aller jusqu'au bout, on peut compter sur Psyonix qui a signé un partenariat avec Aston Martin et la MGM (Metro Goldwyn Meyer) pour faire entrer l'Aston Martin Valhalla, la nouvelle supercar de l'agent 007 en jeu. Rien de surprenant dans la mesure où il y a quelques mois, fin juillet 2021 très précisément, on avait déjà eu droit à l'Aston Martin DB5, voiture iconique de la franchise James Bond. Du coup, dès le jeudi 7 octobre, les joueurs de Rocket League vont pouvoir récupérerdéfis seront également ajoutés, ce qui permettra de débloquer une bannière de joueur, une bordure d'avatar et un titre de joueur aux couleur de James Bond 007.