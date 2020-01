Rocket League : le jeu fête le Nouvel An lunaire avec un trailer coloré

Après l'événement Frosty Fest qui a eu lieu fin 2019, Psyonix se tourne cette fois-ci vers sa clientèle asiatique avec une nouvelle mise à jour consacrée au Nouvel An lunaire. Appelé "Lucky Lanterns" et d'une durée de trois semaine, elle va bien évidemment permettre de profiter de tout un tas de contenu, dont une nouvelle arène (Forbidden Temple - Le Temple Interdit) et différents objets cosmétiques afin de pimper votre véhicule.



Pour débloquer le tout, il suffira de lancer Rocket League et d'obtenir les enveloppes rouges faisant office de monnaie éphémère. A noter que ces mêmes enveloppes permettront aussi d'acheter des lanternes dorées contenant des objets de Champions Série 1, 2 et 3. L'événement débutera le 20 janvier et se terminera le 10 février prochain.