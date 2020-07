Rocket League : le jeu va passer free to play cet été, l'Epic Games Store concerné

La mise à jour du jeu gratuit sera la plus importante à ce jour et inclura des changements majeurs aux systèmes de tournois et de challenge, nous indique-t-on. Une progression cross-platform pour l'inventaire des objets des joueurs, la progression du Rocket Pass et le classement compétitif seront également ajoutés en se connectant à un compte Epic Games."



Il est également précisé que tous les possesseurs actuels de Rocket League " pourront y jouer avec une prise en charge complète des futures mises à jour et fonctionnalités. Cependant, la version Steam ne sera plus disponible au téléchargement pour les nouveaux joueurs." Le statut Legacy sera attribué à ceux ayant joué en ligne avant le passage en free to play, ce qui inclut :



Tous les DLC de la marque Rocket League sortis avant d'être gratuits

Titre "Est. 20XX" qui affiche l'année à laquelle le joueur a commencé à jouer à Rocket League

Plus de 200 objets communs améliorés en qualité "Legacy"

Boost cosmos doré

Roues Dieci-Oro

Bannière de joueur chasseresse





le Faded Cosmos Boost leur sera aussi offert. Enfin, toujours dans cette optique de récompenser les adeptes de la première heure,

Rocket League va passer free to play cet été. C'est en effet ce que Psyonix annonce par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que l'opération entraînera l'arrivée du jeu sur l'Epic Games Store. Logique, puisque le studio américain a été racheté en 2019 par Epic Games. "