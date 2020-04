Rocket League : un nouveau mode inédit à la Pong, le trailer punchy

Il est toujours impressionnant de voir le renouvellement constant qu'offre Psyonix à son si précieux bébé Rocket League. Après avoir apporté des "paniers" de basket ou transformer ses balles en palets de hockey, le studio lorgne désormais du côté du tennis avec un mode inédit et temporaire nommé Heatseeker.Jouable en 3vs3, son principe est simple : à chaque fois que la balle est touchée, celle-ci se dirige automatiquement vers le but. Mieux encore, sa vitesse s'accélère à chaque retour : autant dire que les parties demanderont alors un certain niveau de maîtrise, d'adresse et de jeu d'équipe. Histoire d'illustrer tout cela, un trailer futuriste nous est d'ailleurs livré, musique badass à l'appui.Le mode Heatseeker sera disponible à partir de demain, jeudi 16 avril.