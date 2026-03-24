Fortnite s'essouffle, Epic Games annonce le licenciement de 1 000 postes !

Si vous pensiez que même les plus grosses boîtes du jeu vidéo sont à l'abri de l'hécatombe qui sévit dans le jeu vidéo, détrompez-vous. Epic Games vient d’annoncer la suppression de plus de 1 000 postes, accompagnée d’un plan d’économies massif. Une annonce inattendue, qui s’explique en grande partie par un ralentissement de Fortnite, pourtant longtemps considéré comme une machine inépuisable. Dans un message adressé aux équipes, le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, ne tourne pas autour du pot : l’entreprise dépense aujourd’hui plus qu’elle ne gagne. Un déséquilibre qui force Epic à revoir sa structure, avec environ 500 millions de dollars d’économies à la clé, en passant par des coupes dans le marketing, les partenariats externes et les recrutements.





Attention cela dit : Fortnite ne s’écroule pas. Le jeu reste l’un des plus populaires au monde, notamment sur consoles, où il continue de dominer en nombre de joueurs. Mais ce qui change, c’est l’intensité de l’engagement. Les joueurs sont toujours là, mais ils jouent moins longtemps, dépensent moins, et reviennent moins systématiquement à chaque saison. C’est un glissement progressif, pas une chute brutale, mais suffisant pour fragiliser un modèle économique qui repose justement sur une activité constante. Epic le reconnaît à demi-mot : toutes les saisons ne parviennent plus à recréer l’effet d’événement des débuts. Et pour un jeu-service, c’est un problème central. Ce ralentissement ne concerne pas uniquement Fortnite. C’est toute l’industrie qui traverse une phase plus compliquée : croissance plus lente, joueurs plus prudents dans leurs dépenses, coûts de production en hausse. Même le marché des consoles montre des signes de fatigue par rapport à la génération précédente. À ça s’ajoute une concurrence plus diffuse, puisque les jeux vidéo ne sont plus seuls à capter l’attention : plateformes de streaming, réseaux sociaux, contenus courts, tout se bat pour le même temps disponible. Mais dans ce contexte, même un mastodonte comme Fortnite peut perdre un peu de terrain.

Du coup, la réponse d’Epic Games est assez directe : il faut faire le tri. Plusieurs modes de jeu vont être supprimés dans les mois à venir, faute d’avoir trouvé leur public. Parmi eux, "Rocket Racing" disparaîtra en octobre, tandis que d’autres expériences comme "Ballistic" ou "Festival Battle Stage" seront arrêtées dès avril. L'idée est en effet de concentrer les ressources sur ce qui fonctionne réellement, plutôt que de disperser les efforts. Ce recentrage s’accompagne toutefois d’une volonté de continuer à développer l’écosystème créatif autour du jeu, notamment via Unreal Editor for Fortnite (UEFN). En gros, Epic Games mise toujours sur les contenus générés par les joueurs et les créateurs pour renouveler !









Cette note a été envoyée aujourd’hui aux employés d’Epic :





Aujourd’hui, nous procédons au licenciement de plus de 1 000 employés d’Epic. Je suis désolé que nous en soyons à nouveau là. La baisse de l’engagement sur Fortnite, amorcée en 2025, signifie que nous dépensons bien plus que nous ne gagnons, et nous devons procéder à des réductions importantes pour assurer la stabilité financière de l’entreprise. Ces licenciements, combinés à plus de 500 millions de dollars d’économies identifiées dans les contrats, le marketing et la suppression de certains postes ouverts, nous permettent de retrouver une situation plus stable.





Certains des défis auxquels nous faisons face sont communs à l’ensemble de l’industrie : une croissance plus lente, des dépenses en baisse et des coûts plus difficiles à absorber ; des consoles actuelles qui se vendent moins que la génération précédente ; et une concurrence accrue pour le temps des joueurs face à d’autres formes de divertissement toujours plus engageantes.





D’autres difficultés sont propres à Epic. Malgré le fait que Fortnite reste l’un des jeux les plus populaires au monde, nous avons eu du mal à proposer une expérience forte et constante à chaque saison. Nous n’en sommes qu’aux premières étapes de notre retour sur mobile et de l’optimisation de Fortnite pour les milliards de smartphones dans le monde. Et en étant à l’avant-garde de l’industrie, nous avons essuyé de nombreux revers dans une bataille dont les bénéfices ne commencent que maintenant à se concrétiser, pour nous comme pour l’ensemble des développeurs.





Puisque c’est un sujet récurrent aujourd’hui, je tiens à préciser que ces licenciements ne sont pas liés à l’intelligence artificielle. Dans la mesure où elle améliore la productivité, notre objectif est au contraire d’avoir autant de développeurs talentueux que possible pour créer du contenu et des technologies de qualité.





La marche à suivre est désormais claire : proposer des expériences Fortnite marquantes avec du contenu saisonnier renouvelé, du gameplay, du scénario et des événements en direct ; et accélérer le développement des outils pour les créateurs, avec plus de stabilité et de fonctionnalités, à mesure que nous évoluons d’Unreal Engine 5 et UEFN vers Unreal Engine 6. Nous lancerons également la prochaine génération d’Epic avec d’importants projets prévus pour la fin de l’année.





Ce n’est pas la première fois que nous traversons une période comme celle-ci. Epic a déjà surmonté plusieurs transitions majeures : dans les années 1990 avec le passage de la 2D à la 3D avec Unreal ; dans les années 2000 avec le développement de jeux console comme Gears of War ; et en 2012 avec le virage vers le jeu en ligne avec Paragon et Fortnite. À chaque fois, nous avons reconstruit nos bases et retrouvé une position de leader.





Les conditions actuelles du marché sont parmi les plus difficiles que nous ayons connues depuis ces débuts, avec des bouleversements importants dans l’industrie, mais aussi de grandes opportunités pour les entreprises qui sauront en sortir gagnantes. C’est ce que nous voulons accomplir pour nos joueurs, et nous souhaitons aussi embarquer d’autres développeurs partageant cette vision afin de construire ensemble un futur du divertissement plus ouvert et plus dynamique.





Chez Epic, nous avons toujours eu à cœur de recruter les meilleurs talents du secteur, c’est pourquoi il est particulièrement difficile de se séparer de personnes aussi compétentes. Les employés concernés bénéficieront d’indemnités de départ comprenant au minimum quatre mois de salaire de base, avec des montants plus élevés selon leur ancienneté. Nous prolongeons également leur couverture santé.





Aux États-Unis, par exemple, cette couverture sera maintenue pendant six mois. Nous accélérerons aussi l’acquisition de leurs stock-options jusqu’en janvier 2027 et prolongerons la période d’exercice des actions jusqu’à deux ans.



