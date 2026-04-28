The Blood of Dawnwalker : c'est le nouveau jeu des créateurs de The Witcher 3, mais ça ne sera pas du Witcher 3

On commence à y voir clair pour The Blood of Dawnwalker, qui s'est illustré avec de nouveaux éléments et surtout une date de sortie, fixée au 3 septembre prochain. Il s'agit du premier jeu du studio Rebel Wolves, créé par des anciens de CD Projekt Red, ayant travaillé sur The Witcher 3 notamment. Avec le Story Trailer et une vidéo de 53 minutes baptisée “Road to Launch” assez chargé en infos, le studio polonais s'est offert une grosse prise de parole qu'on va vous détailler. Ce qui a d’abord été mis en avant, c'est son univers avec une nouvelle bande-annonce centrée sur l'histoire et la narrayion, principalement autour de Coen et les personnages qu’il croisera dans Val Sangora, une région inspirée des Carpates. L’idée est simple sur le papier : certains deviendront des alliés, d’autres des ennemis, et tout ce petit monde évoluera en fonction des choix du joueur. Rebel Wolves insiste beaucoup là-dessus, avec une promesse de conséquences concrètes sur le déroulement de l’histoire et sur l’état du monde.







Mais surtout, on a enfin pu voir le jeu tourner plus longuement, avec une dizaine de minutes de gameplay inédites issues de la version PC. Exploration, découvertes, événements imprévus, le studio montre un monde qui réagit à ce que fait le joueur, avec des capacités qui se débloquent au fil des trouvailles et des situations qui peuvent basculer sans prévenir. Sur le papier, ça ressemble à une formule assez classique, mais avec une vraie volonté de lier progression et narration. On verra bien le moment venu. En sus, Rebel Wolves a aussi pris le temps d’expliquer sa méthode, avec plusieurs membres de l’équipe qui détaillent la construction du monde et le travail sur les animations. Un point qui passe aussi par la motion capture, avec la participation de Jan Błachowicz, ancien champion de l’UFC, impliqué dans la création d’un antagoniste.









Sur le plan technique, le jeu tourne sous Unreal Engine 5, et les configurations PC ont été détaillées dans une image. Rebel Wolves en a aussi profité pour dévoiler un morceau de la bande originale, et les détails des différentes versions, dont la collector.















