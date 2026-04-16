Comme prévu, le Xbox First Look a permis de découvrir les premières images et les premières infos autour de Metro 2039 et ce qu'il faut retenir, c'est l'envie pour les développeurs de revenir à ce qui a fait le succès de la série. Après le virage plus ouvert de Metro Exodus, le studio 4A Games revient cette fois dans le métro moscovite, là où tout a commencé, avec une volonté assez évidente de replonger dans une ambiance beaucoup plus claustrophobe, plus sombre et surtout beaucoup plus oppressante. Le jeu se déroule en 2039, dans un monde où les derniers survivants vivent toujours enfermés sous une Moscou ravagée et inhabitable. Depuis 25 ans, les factions du métro se sont radicalisées jusqu’à former une sorte de régime unifié, le Novoreich, dirigé par un nouveau Führer, Hunter, une figure bien connue de la saga désormais repositionnée dans un rôle beaucoup plus ambigu. Au milieu de tout ça, on va incarner un nouveau personnage, “The Stranger”, un homme isolé, hanté par ses propres visions, et forcé de retourner dans le métro alors qu’il avait tout fait pour en sortir.
Metro 2039 : retour aux sources dans un métro moscovite toujours plus oppressant
Comme prévu, le Xbox First Look a permis de découvrir les premières images et les premières infos autour de Metro 2039 et ce qu'il faut retenir, c'est l'envie pour les développeurs de revenir à ce qui a fait le succès de la série. Après le virage plus ouvert de Metro Exodus, le studio 4A Games revient cette fois dans le métro moscovite, là où tout a commencé, avec une volonté assez évidente de replonger dans une ambiance beaucoup plus claustrophobe, plus sombre et surtout beaucoup plus oppressante. Le jeu se déroule en 2039, dans un monde où les derniers survivants vivent toujours enfermés sous une Moscou ravagée et inhabitable. Depuis 25 ans, les factions du métro se sont radicalisées jusqu’à former une sorte de régime unifié, le Novoreich, dirigé par un nouveau Führer, Hunter, une figure bien connue de la saga désormais repositionnée dans un rôle beaucoup plus ambigu. Au milieu de tout ça, on va incarner un nouveau personnage, “The Stranger”, un homme isolé, hanté par ses propres visions, et forcé de retourner dans le métro alors qu’il avait tout fait pour en sortir.
Jeu : FPS
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A-Games
2026
2026
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