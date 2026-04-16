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Metro 2039 : retour aux sources dans un métro moscovite toujours plus oppressant

Metro 2039 : retour aux sources dans un métro moscovite toujours plus oppressant

Comme prévu, le Xbox First Look a permis de découvrir les premières images et les premières infos autour de Metro 2039 et ce qu'il faut retenir, c'est l'envie pour les développeurs de revenir à ce qui a fait le succès de la série. Après le virage plus ouvert de Metro Exodus, le studio 4A Games revient cette fois dans le métro moscovite, là où tout a commencé, avec une volonté assez évidente de replonger dans une ambiance beaucoup plus claustrophobe, plus sombre et surtout beaucoup plus oppressante. Le jeu se déroule en 2039, dans un monde où les derniers survivants vivent toujours enfermés sous une Moscou ravagée et inhabitable. Depuis 25 ans, les factions du métro se sont radicalisées jusqu’à former une sorte de régime unifié, le Novoreich, dirigé par un nouveau Führer, Hunter, une figure bien connue de la saga désormais repositionnée dans un rôle beaucoup plus ambigu. Au milieu de tout ça, on va incarner un nouveau personnage, “The Stranger”, un homme isolé, hanté par ses propres visions, et forcé de retourner dans le métro alors qu’il avait tout fait pour en sortir.



Dès les premières images, on sent qu'on est de retour dans un Metro très sombre, avec une forte dimension d’horreur psychologique et une narration qui insiste beaucoup sur la propagande, le contrôle et la manipulation des populations. Le jeu semble vouloir pousser encore plus loin les thèmes déjà présents dans la licence, notamment autour des régimes autoritaires et du prix de la survie, dans un contexte qui résonne forcément avec les conditions de développement du studio. 4A Games insiste d’ailleurs sur ce point, c'est que le studio a été directement impacté par la guerre en cours, et cela influence clairement l’écriture et le ton du jeu. Sans en faire un discours appuyé, Metro 2039 assume une ambiance encore plus dure que Metro Exodus, avec une vision du monde plus désespérée, où les rares promesses d’espoir semblent immédiatement compromises par la réalité.

Techniquement, le studio met aussi en avant son moteur 4A Engine, avec une attention particulière portée à la lumière et au ray tracing, ce qui devrait renforcer encore l’atmosphère déjà très marquée de la série. La sortie est prévue pour l’hiver 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, sans date précise pour le moment.

 


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 16 avril 2026
20:42


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Metro 2039

Jeu : FPS
Editeur : Deep Silver
Développeur : 4A-Games
2026
2026
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