Metro 2039 : retour aux sources dans un métro moscovite toujours plus oppressant

Dès les premières images, on sent qu'on est de retour dans un Metro très sombre, avec une forte dimension d’horreur psychologique et une narration qui insiste beaucoup sur la propagande, le contrôle et la manipulation des populations. Le jeu semble vouloir pousser encore plus loin les thèmes déjà présents dans la licence, notamment autour des régimes autoritaires et du prix de la survie, dans un contexte qui résonne forcément avec les conditions de développement du studio. 4A Games insiste d’ailleurs sur ce point, c'est que le studio a été directement impacté par la guerre en cours, et cela influence clairement l’écriture et le ton du jeu. Sans en faire un discours appuyé, Metro 2039 assume une ambiance encore plus dure que Metro Exodus, avec une vision du monde plus désespérée, où les rares promesses d’espoir semblent immédiatement compromises par la réalité.





Techniquement, le studio met aussi en avant son moteur 4A Engine, avec une attention particulière portée à la lumière et au ray tracing, ce qui devrait renforcer encore l’atmosphère déjà très marquée de la série. La sortie est prévue pour l’hiver 2026 sur PS5, Xbox Series et PC, sans date précise pour le moment.



