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Phantom Blade Zero : le jeu est repoussé mais sort toujours en 2026, nouvelle date et nouveau trailer !

Phantom Blade Zero : le jeu est repoussé mais sort toujours en 2026, nouvelle date et nouveau trailer !

Présent lors du State of Play du 2 juin 2026, Phantom Blade Zero s'était illustré avec un nouveau trailer, court certes, mais qui annonçait le lancement des précommandes pour cet été. Alors que la précédente communication laissait penser à une arrivée le 9 septembre 2026, le studio chinois S-Game a annoncé que le jeu sortira désormais le 29 octobre 2026 sur PS5 et PC. Ce report d’environ cinquante jours intervient dans un contexte particulièrement chargé pour les sorties de septembre. Entre plusieurs grosses productions déjà programmées sur la même période, ce décalage permet à Phantom Blade Zero de bénéficier d’une fenêtre de lancement plus favorable.



Dans un message adressé aux joueurs, le dirigeant de S-Game explique que l’équipe a choisi de consacrer davantage de temps à l’amélioration générale du projet. Le studio a notamment retravaillé de nombreux modèles de personnages et plusieurs environnements afin d’atteindre un niveau de qualité visuelle supérieur. Une attention particulière a également été portée au rendu graphique sans ray tracing, l’objectif étant de garantir une expérience visuellement impressionnante pour tous les joueurs, même sur des configurations qui ne profitent pas de cette technologie.

 

S-Game ne compte pas rester silencieux d’ici la sortie. Les précommandes ouvriront plus tard dans l’été donc, et seront accompagnées d’une nouvelle bande-annonce. Le studio a également confirmé qu’un State of Play entièrement consacré à Phantom Blade Zero sera diffusé avant la fin de l’été. Cette présentation, annoncée comme une plongée de quinze à vingt minutes dans le jeu, détaillera notamment son univers, son système de combat, l’exploration et la progression des personnages. Phantom Blade Zero est désormais attendu le 29 octobre 2026 sur PS5 et PC donc.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 3 juin 2026
14:37


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Phantom Blade Zero

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : S-GAME
9 Sept 2026
9 Sept 2026

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