JeuxActuJeuxActu.com

Phantom Blade Zero évite l'embouteillage de Septembre, mais se rapproche dangereusement de GTA 6

Phantom Blade Zero évite l'embouteillage de Septembre, mais se rapproche dangereusement de GTA 6

Avec la sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain, nombreux sont les éditeurs et studios à éviter cette période pour commercialiser leur titres. Résultat, les mois de septembre et octobre ressemblent à un véritable champ de bataille où chacun va essayer d'exister. Dans ce contexte un peu chargé, Phantom Blade Zero a refait parler de lui après son passage au State of Play de Sony, puisque le jeu a vu sa date de sortie passer de Septembre au 28 octobre 2026. Forcément, avec un mois de septembre où l'on verra sortir Blood of Dawnwalker, Wolverine, Silent Hill Townfall, Control Resonant et Onimusha Way of the Sword, il est désormais suicidaire de rester là. Du coup, en repoussant la date de Phantom Blade Zero de septembre à octobre, beaucoup y ont vu une tentative d'éviter ces gros titres.


Le game director du jeu, Qiwei “Soulframe” Liang, a été assez sans équivoque sur le sujet : ce changement de planning n'a pas été choisi en fonction des autres sorties. Selon lui, les discussions internes tournent surtout autour de l’état du développement. Si le jeu est prêt, il sort. S'il a besoin de temps supplémentaire, le studio continue de travailler dessus et repoussera si besoin est.  Ce qui veut dire que malgré la présence de GTA 6 en novembre prochain, Phantom Blade Zero ne s'adapte pas non plus face au titre de Rockstar Games. S-Game insiste sur le fait que l’idée est de faire tourner Phantom Blade Zero dans les meilleures conditions possibles et sur le plus de configurations possible, y compris les machines moins puissantes. Espérons que le titre puisse exister comme il se doit malgré tous ces obsctacles.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 12 juin 2026
19:36


Suivre ce rédacteur sur Twitter Maxime Chao @MaximeChao Instagram Maxime Chao @maximechao/
Ses derniers articles


 Furieux Votez  Blasé Votez  Osef Votez  Joyeux Votez  Excité Votez
 Osef


À découvrir également
Autres articles

Phantom Blade Zero : le jeu est repoussé mais sort toujours en 2026, nouvelle date et nouveau trailer ! Présent lors du State of Play du 2 juin 2026, Phantom Blade Zero s'était illustré avec un nouveau trailer, court certes, mais qui annonçait le lancement des précommandes pour cet été. 03/06/2026, 14:37
Phantom Blade Zero : les développeurs confirment qu'aucune IA n'a été utilisée dans leur jeu À quelques mois de sa sortie, Phantom Blade Zero refait parler de lui. Le studio chinois S-Game a en effet publié un long message pour clarifier un point devenu sensible dans l’industrie, à savoir l'IA. 10/04/2026, 07:34

Phantom Blade Zero profitera lui aussi du DLSS 4 de NVIDIA, nouvelle vidéo de gameplay, sur PC cette fois 07/01/2026, 16:44
Phantom Blade Zero : le Wuxia-punk des chinois de S-Game sera une exclu PS5 temporaire, c'est confirmé ! 15/12/2025, 12:59
Phantom Blade Zero arrivera le 9 septembre 2026, un nouveau trailer de gameplay qui met une pression de 10 tonnes ! 12/12/2025, 19:32
Phantom Blade Zero : 22 minutes de gameplay, et ce n'est toujours pas un Souls-like, le créateur du jeu le rappelle 28/07/2025, 16:15


Phantom Blade Zero

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : S-GAME
9 Sept 2026
9 Sept 2026

à ne pas manquer
voir la vidéo En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio voir la vidéo
En tête-à-tête avec PEDRO PASCAL, on a parlé de Star Wars, Last of Us, Avengers Doomsday et DiCaprio

Les vidéos
 
Phantom Blade Zero : du gameplay sur PS5 pour fêter l'année du serpent, c'est méchamment stylisé !
Phantom Blade Zero : du gameplay pour l'autre AAA chinois qui arrive bientôt ! Phantom Blade Zero : du gameplay pour l'autre AAA chinois qui arrive bientôt !
Phantom Blade Zero : il s'agira d'une exclu console PS5, la sensation chinoise d Phantom Blade Zero : il s'agira d'une exclu console PS5 et se veut être un jeu "kungfupunk", explications
Newsletters
Ne loupez rien de l'actualité du jeu vidéo en vous abonnant aux newsletters JeuxActu.








Autres News