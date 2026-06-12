Phantom Blade Zero évite l'embouteillage de Septembre, mais se rapproche dangereusement de GTA 6

Avec la sortie de GTA 6 le 19 novembre prochain, nombreux sont les éditeurs et studios à éviter cette période pour commercialiser leur titres. Résultat, les mois de septembre et octobre ressemblent à un véritable champ de bataille où chacun va essayer d'exister. Dans ce contexte un peu chargé, Phantom Blade Zero a refait parler de lui après son passage au State of Play de Sony, puisque le jeu a vu sa date de sortie passer de Septembre au 28 octobre 2026. Forcément, avec un mois de septembre où l'on verra sortir Blood of Dawnwalker, Wolverine, Silent Hill Townfall, Control Resonant et Onimusha Way of the Sword, il est désormais suicidaire de rester là. Du coup, en repoussant la date de Phantom Blade Zero de septembre à octobre, beaucoup y ont vu une tentative d'éviter ces gros titres.



Le game director du jeu, Qiwei “Soulframe” Liang, a été assez sans équivoque sur le sujet : ce changement de planning n'a pas été choisi en fonction des autres sorties. Selon lui, les discussions internes tournent surtout autour de l’état du développement. Si le jeu est prêt, il sort. S'il a besoin de temps supplémentaire, le studio continue de travailler dessus et repoussera si besoin est. Ce qui veut dire que malgré la présence de GTA 6 en novembre prochain, Phantom Blade Zero ne s'adapte pas non plus face au titre de Rockstar Games. S-Game insiste sur le fait que l’idée est de faire tourner Phantom Blade Zero dans les meilleures conditions possibles et sur le plus de configurations possible, y compris les machines moins puissantes. Espérons que le titre puisse exister comme il se doit malgré tous ces obsctacles.



