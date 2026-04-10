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Phantom Blade Zero : les développeurs confirment qu'une IA n'a été utilisée dans leur jeu

Phantom Blade Zero : les développeurs confirment qu'une IA n'a été utilisée dans leur jeu

À quelques mois de sa sortie, Phantom Blade Zero refait parler de lui, mais pas pour son gameplay cette fois. Le studio chinois S-Game a en effet publié un long message pour clarifier un point devenu sensible dans l’industrie, à savoir l’usage de l’intelligence artificielle. Et leur position est très claire : aucune IA générative n’a été utilisée dans le développement du jeu et que le jeu est un jeu “fait main”, du début à la fin. Dans leur message publié sur Twitter, les développeurs insistent sur une approche presque artisanale. Les personnages, par exemple, ne sont pas générés ou assistés par IA, mais basés sur des scans 3D de vrais acteurs, avec un doublage assuré par de véritables comédiens, aussi bien en anglais qu’en chinois. Même logique pour le reste, on apprend que les armes ont été conçues avec de vrais forgerons, que les combats ont été capturés en motion capture (supervisés d'ailleurs par Kenji Tanigaki, qui va sortir The Furious dans quelques mois), les environnements s’inspirent de lieux réels visités en Chine, les cartes et peintures ont été entièrement réalisées à la main, bref, on est clairement sur une volonté de de prouver que le jeu a été fait par des Humains. 


Phantom Blade Zero

 

Ce discours n’arrive pas par hasard. L’usage de l’IA dans le jeu vidéo est devenu un sujet brûlant, avec des positions assez tranchée sur la question. Entre ceux qui sont pour afin de réaliser des gains de productivité et les autres qui sont inquiets sur la créativité ou l’emploi, c'est un sujet qui fait clairement débat en ligne. Dans tous les cas, en insistant autant sur leur méthode, S-GAME envoie un message : ici, pas d’automatisation, mais du travail humain à chaque étape. Le studio parle même de la construction d’une équipe passionnée, comme pour mettre en avant la dimension humaine du projet.
La sortie de Phantom Blade Zero est attendue pour le 9 septembre 2026 sur PC et PS5.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le vendredi 10 avril 2026
7:34


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Phantom Blade Zero

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : S-GAME
9 Sept 2026
9 Sept 2026

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