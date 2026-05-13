Saros : les ventes seraient décevantes, le jeu ferait même moins bien que Returnal

Les débuts de Saros semblent un peu plus compliqués que prévu pour Sony Interactive Entertainment et le studio Housemarque. D’après des estimations publiées par Alinea Analytics, le jeu aurait écoulé environ 300 000 copies depuis son lancement il y a deux semaines sur PS5. Alors évidemment, il faut prendre ces chiffres avec beaucoup de précautions, parce qu’il ne s’agit pas de données officielles venant de Sony, et la méthodologie utilisée par Alinea Analytics fait régulièrement débat dans l’industrie. Certaines estimations se sont révélées assez proches de la réalité par le passé (Ghost of Yotei), d’autres beaucoup moins. Mais même avec cette réserve, une chose ressort quand même : le démarrage de Saros semble plus lent que celui de Returnal, alors même que la situation de la PS5 n’a absolument plus rien à voir avec celle de 2021.









Parce qu’à l’époque de Returnal, la console était encore extrêmement récente, avec environ 8 millions de machines installées. Aujourd’hui, la PS5 approche les 94 millions d’unités dans le monde. Sur le papier, Saros aurait donc dû profiter d’un public potentiellement beaucoup plus large, sauf qu’entre-temps, l’écosystème PlayStation est devenu énormément plus important. Là où Returnal arrivait à une période où les exclusivités PS5 étaient encore rares et où les joueurs cherchaient désespérément de vraies expériences “next-gen”, Saros débarque aujourd’hui dans un marché saturé, avec des centaines de sorties permanentes et une concurrence beaucoup plus agressive. Et honnêtement, ça se ressent aussi dans la visibilité du jeu, moins présent sur les réseaux sociaux par exemple. Même sur le PlayStation Store, les premiers classements montraient déjà que Saros peinait un peu à s’imposer face aux autres grosses sorties du moment, malgré son accès anticipé et une communication pourtant assez solide autour du projet.









Ce qui est intéressant en revanche, c’est que les retours des joueurs restent globalement très positifs. Beaucoup saluent encore le savoir-faire de Housemarque sur l’ambiance, le gameplay nerveux et toute la dimension arcade héritée de son pedigree des shoot'em up et bien sûr de Returnal. Mais le problème, c’est probablement que Returnal avait bénéficié d’un énorme effet de surprise. À l’époque, le jeu représentait presque la première vraie claque technique et artistique exclusive à la PS5. Il y avait cette curiosité autour du studio, autour du gameplay roguelike AAA, et surtout cette sensation de découvrir quelque chose de totalement nouveau. Saros, lui, arrive dans un contexte beaucoup plus compliqué où les attentes sont énormes et où le public PlayStation est devenu beaucoup plus fragmenté. Et puis il y a aussi un autre élément : Returnal est progressivement devenu une sorte de jeu culte avec le temps. Beaucoup de joueurs l’ont découvert après sa sortie, grâce au bouche-à-oreille, aux promotions ou encore à son arrivée dans les abonnements PlayStation. Du coup, il n’est pas impossible que Saros suive exactement la même trajectoire, à savoir un démarrage discret, mais une réputation qui se construit progressivement sur plusieurs mois. Pour le moment, il faudra surtout attendre les véritables chiffres officiels de Sony pour savoir si le lancement est réellement décevant ou simplement plus lent que prévu...



