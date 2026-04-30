Injustice 3 : le jeu se confirme, le CV d'un artiste vient de vendre la mèche

Les indices autour de Injustice 3 commencent sérieusement à s’accumuler, et cette fois-ci, la piste est plutôt solide. En effet, le site MP1st a repéré une mention du jeu dans le CV d’un artiste affilié à Warner Bros. Games. Une “boulette” classique dans l’industrie, d'autant que l’information a rapidement été supprimée, ce qui confirme surtout que le projet existe. Ce leak arrive dans un contexte assez parlant du côté de NetherRealm Studios, puisque le studio vient de boucler le cycle de Mortal Kombat 1, un épisode qui a certes bien marché commercialement, mais qui n’a pas eu le même impact critique que Mortal Kombat 11. Surtout, son suivi a été plus court que prévu : pas de troisième Season Pass, ce qui est inhabituel pour un jeu de ce type. Résultat, une partie des équipes est probablement déjà passée à autre chose.





Et quand on connaît la “routine” du studio, difficile de ne pas voir venir la suite. Depuis plus d’une décennie, NetherRealm alterne quasiment mécaniquement entre les licences Mortal Kombat et Injustice. Le dernier volet, Injustice 2, remonte à 2017, une éternité à l’échelle du jeu de combat. L’attente d’un troisième épisode est donc logique, d’autant que la licence DC reste très populaire auprès des joueurs. Justement, le contexte côté DC joue aussi en faveur du projet. Depuis la reprise en main de l’univers par James Gunn et Peter Safran, Warner Bros. cherche à relancer ses franchises sur tous les fronts. Le jeu vidéo en fait évidemment partie, même si certains projets ont connu des difficultés, comme l’annulation du jeu Wonder Woman. Dans ce cadre, un Injustice 3 ferait office de valeur sûre, puisqu'il s'agit d'une licence déjà installée, un gameplay maîtrisé et un roster de super-héros toujours attractif. Reste maintenant la question de l’annonce officielle. Avec le Summer Game Fest qui approche, la fenêtre est idéale pour lever le voile. Ce serait l’occasion de relancer la communication autour de la licence, voire de montrer les premières images après des années de rumeurs.



