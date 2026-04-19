Metal Slug : SNK annonce un nouvel épisode reboot, et si ça sortait sur NeoGeo AES+ ?!

2026 ne marque pas seulement un anniversaire symbolique pour la NEOGEO, qui fête ses 35 ans, mais aussi celui d’une autre licence culte du catalogue SNK : Metal Slug, qui célèbre de son côté ses 30 ans. Une double occasion que l’éditeur japonais n’a visiblement pas l’intention de laisser passer, puisqu’un nouvel épisode, présenté comme un reboot, vient tout juste d’être annoncé. L’information n’a d’ailleurs pas été mise particulièrement en avant, apparaissant presque discrètement à la toute fin d’une vidéo rétrospective consacrée à la saga, comme un clin d’œil aux fans les plus attentifs. Mais derrière cette annonce un peu furtive, SNK semble en réalité préparer quelque chose de plus large, évoquant une relance globale de la licence avec “une série de projets ambitieux”, avec plusieurs nouveaux épisodes.









Que faut-il alors comprendre ? Que ce reboot a pour vocation d'être le point de départ d’une nouvelle phase pour la franchise, avec l’objectif assumé de faire vivre Metal Slug au-delà de son héritage. Reste à voir quelle forme cela prendra concrètement, et jusqu’où SNK ira dans cette modernisation. Et forcément, difficile de ne pas laisser filer un peu l’imagination : dans un paysage où le rétro revient régulièrement sur le devant de la scène, l’idée de voir ce nouvel épisode sortir, même symboliquement, sur la nouvelle NeoGeo AES+ fraîchement annoncée, il y a de quoi faire rêver. On imagine aussi qu'un nouvel épisode sur les supports actuels est également en chantier. Dans tous les cas, Jeuxactu avait été mis dans la confidence il y a quelques années, mais on avait gardé le secret jusqu'ici...







