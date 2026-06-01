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PlayStation FlexStrike : le stick arcade de la PS5 ne coûtera que 199€, étui de transport compris

PlayStation FlexStrike : le stick arcade de la PS5 ne coûtera que 199€, étui de transport compris

Annoncé il y a bientôt un an, en pleine grandes vacances d'été 2025, le PlayStation FlexStrike est de retour avec de nouvelles informations que Sony Interactive Entertainment a partagées. Première chose à savoir, le stick arcade maison PlayStation sera commercialisé le 6 août 2026, soit en même temps que Marvel Tokon Fighting Souls, le jeu de baston né de la collaboration entre Marvel, PlayStation et le studio japonais Arc System Works. Mais ce n'est pas tout, on connaît aussi son prix, fixé à 199,99 dollars, ce qui veut dire que le FlexStrike arrive en effet sur un marché où les sticks arcade haut de gamme dépassent régulièrement les 250, voire 300 euros. Et surtout, Sony inclut directement un étui de transport rigide dans la boîte. Un détail qui n'en est pas vraiment un quand on sait que ce type d'accessoire est souvent vendu séparément chez la concurrence pour une cinquantaine d'euros supplémentaires. Pour les joueurs qui participent à des tournois ou qui transportent régulièrement leur matériel, c'est un argument loin d'être négligeable.

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Pour le reste, Sony semble avoir voulu proposer un produit capable de séduire aussi bien les nouveaux venus que les habitués du versus fighting. Le FlexStrike peut fonctionner en filaire ou en sans-fil grâce à la technologie PlayStation Link, avec une latence annoncée de seulement 4 milli-secondes. Un chiffre suffisamment bas pour rassurer les joueurs compétitifs, souvent méfiants vis-à-vis du sans-fil. Le constructeur a également travaillé l'ergonomie avec une base antidérapante conçue pour rester stable aussi bien sur une table que sur les genoux. Le joystick est légèrement plus court que sur de nombreux modèles concurrents et les boutons sont placés sur une surface inclinée afin de limiter la fatigue pendant les longues sessions de jeu. Autre bonne surprise, les bagues de restriction sont interchangeables sans outil, et en quelques secondes, il est possible de passer d'une configuration carrée à une version circulaire ou octogonale selon ses préférences. Un système simple mais efficace qui permet d'adapter rapidement le stick à différents jeux ou styles de jeu.

 

Le stick d'arcade sans fil FlexStrike sera disponible à partir du 6 août 2026, tandis que les précommandes ouvriront le 12 juin.

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le lundi 1 juin 2026
19:09


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