Tides of Annihilation prépare son grand rendez-vous à la gamescom 2026

Après plusieurs présentations remarquées, Tides of Annihilation s’apprête enfin à se dévoiler manette en main auprès du grand public. Le jeu d’action-aventure fantastique développé par les Chinois d'Eclipse Glow Games sera jouable pour la première fois en Europe à l’occasion de la gamescom 2026, qui se tiendra du 26 au 30 août à Cologne. Les visiteurs du salon pourront effectivement découvrir une démo du titre dans le Hall 6, stand B-050, et prendre le contrôle de Gwendolyn, l’héroïne du jeu, dans son périple à travers un Londres moderne ravagé par une mystérieuse invasion. Cette première démonstration publique sera également l’occasion pour les joueurs d’en apprendre davantage sur l’univers du jeu et d’échanger directement avec les développeurs du studio chinois. Pour accompagner cette annonce, Eclipse Glow Games a publié une nouvelle vidéo célébrant sa présence à la gamescom. Le studio a également confirmé que Tides of Annihilation fera partie des jeux présentés lors de l’Opening Night Live 2026, avec une nouvelle bande-annonce qui devrait permettre d’en découvrir davantage sur son histoire et ses mécaniques de gameplay. Le jeu reste actuellement en développement sur PC, PS5 et Xbox Series X|S.









Avec ses premières images spectaculaires, son univers mêlant Londres post-apocalyptique et légendes arthuriennes, ainsi que son orientation très cinématographique, Tides of Annihilation plonge les joueurs dans un Londres détruit par une catastrophe surnaturelle appelée « l’invasion de l’Outworld ». Dans ce monde en ruines, Gwendolyn part à la recherche de sa sœur tout en cherchant à comprendre l’origine des nouveaux pouvoirs qui lui ont été conférés. Son voyage l’entraînera entre deux réalités : une capitale britannique contemporaine plongée dans le chaos, recouverte de brume et transformée par l’invasion, ainsi que le royaume légendaire d’Avalon, directement inspiré des mythes arthuriens. Au fil de son aventure, l’héroïne devra explorer des lieux emblématiques déformés par cette collision entre mondes, tout en découvrant les secrets liés à ses capacités et au destin de la réalité elle-même.



Tides of Annihilation fait partie des productions chinoises les plus intrigantes à suivre. Sa présence jouable à la gamescom 2026 représentera donc une étape importante pour confirmer les ambitions affichées depuis son annonce.







