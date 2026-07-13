Adieu Sam Neill : l'inoubliable Alan Grant de Jurassic Park nous a quittés à 78 ans

Le cinéma perd l'un de ses visages les plus emblématiques. Sam Neill, mondialement connu pour son rôle du professeur Alan Grant dans la saga Jurassic Park, est décédé ce 13 juillet 2026 à Sydney, en Australie, à l'âge de 78 ans. Sa disparition a été annoncée par sa famille, qui évoque un décès « soudain et inattendu », alors que l'acteur était pourtant en rémission de son cancer. Sa famille a indiqué dans un communiqué que l'acteur s'était éteint entouré de ses proches, tout en précisant qu'il était toujours en rémission du lymphome non hodgkinien de stade 3 qu'il avait révélé publiquement en 2023. À l'époque, Sam Neill avait profité de la sortie de ses mémoires, rédigées pendant sa chimiothérapie, pour raconter son combat contre la maladie. Après plusieurs traitements, dont une thérapie génique, il avait annoncé quelques mois plus tard que son cancer était entré en rémission. Son décès ne serait donc pas directement lié à cette maladie, même s'il était suivi médicalement dans un hôpital privé de Sydney.







Pour des millions de spectateurs, Sam Neill restera avant tout le célèbre paléontologue imaginé par Steven Spielberg dans Jurassic Park en 1993. Aux côtés de Laura Dern et Jeff Goldblum, il avait marqué toute une génération en incarnant Alan Grant, personnage devenu indissociable de la franchise. Il reprendra ensuite ce rôle dans Jurassic Park 3, avant d'effectuer un retour particulièrement attendu dans Jurassic World Dominion en 2022, réunissant le trio historique de la première trilogie. Si Jurassic Park restera son rôle le plus célèbre, la carrière de Sam Neill s'étend sur plus de cinq décennies et compte plusieurs dizaines de films et de séries. Révélé à la fin des années 1970, il s'impose rapidement comme l'un des grands acteurs australiens et néo-zélandais avant d'enchaîner les productions internationales.

En 1993, la même année que Jurassic Park, il est également à l'affiche de La Leçon de piano de Jane Campion, Palme d'or au Festival de Cannes, où il partage l'écran avec Holly Hunter, Harvey Keitel et Anna Paquin. Plus tôt dans sa carrière, on l'avait également vu dans Possession d'Andrzej Żuławski, À la poursuite d'Octobre Rouge, La Malédiction finale, Un cri dans la nuit aux côtés de Meryl Streep, ou encore dans La Révolution française, où il incarnait La Fayette.









À la télévision, Sam Neill s'était aussi illustré dans plusieurs productions marquantes. Il avait notamment incarné Merlin dans la mini-série éponyme, avant de connaître une nouvelle génération de fans grâce à son rôle du redoutable inspecteur Chester Campbell dans Peaky Blinders, où il affrontait le clan Shelby durant les premières saisons. En dehors du cinéma, l'acteur menait une vie bien plus discrète en Nouvelle-Zélande. Passionné de viticulture, il exploitait depuis près de trente ans son domaine Two Paddocks, dans la région de Central Otago, où il produisait son propre vin. Très engagé pour l'environnement, il militait également en faveur de la protection de la biodiversité et de pratiques agricoles plus durables. Sam Neill devait également apparaître une dernière fois sur grand écran dans Godzilla x Kong: Supernova, dont la sortie est prévue en 2027. Ce film constituera ainsi son ultime prestation au cinéma.









Avec sa disparition, c'est une immense figure du cinéma qui s'éteint. Qu'il soit le scientifique fasciné par les dinosaures, le colon autoritaire de La Leçon de piano, l'inspecteur impitoyable de Peaky Blinders ou encore l'une des nombreuses figures marquantes de sa filmographie, Sam Neill laisse derrière lui une carrière exceptionnelle et plusieurs rôles devenus cultes. Pour toute une génération, il restera avant tout le professeur Alan Grant, celui qui leur a donné envie de croire, le temps d'un film, que les dinosaures pouvaient réellement revenir à la vie.



