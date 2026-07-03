Toy Story 5 : les jouets de Pixar restent les rois du box office français, un point sur les chiffres

Porté sans doute par la nostalgie mais aussi la Fête du Cinéma, Toy Story 5 continue de dominer sans difficulté le box-office français, puisqu'il vient de dépasser les 2 millions d'entrées en France. Pour la deuxième semaine consécutive, Woody, Buzz et leurs compagnons restent en tête avec 1,064 million d’entrées supplémentaires, un résultat en légère hausse (+4%) soutenu sans doute par la Fête du Cinéma, qui a eu lieu du 28 juin au 1er juillet 2026. Cette performance reste néanmoins légèrement en retrait par rapport à Toy Story 4, qui avait atteint les 3 millions d’entrées au même stade en 2019 avant de terminer sa carrière à environ 4,5 millions. Un écart qui rappelle que, malgré la puissance de la marque Pixar, l’effet “événement” semble un peu moins marqué que lors des précédents épisodes.









Derrière ce leader incontesté, la concurrence s’organise sans parvenir à le déstabiliser, puisque Les Minions 3, principale nouveauté de la semaine, s’installent en deuxième position mais sans créer l’explosion attendue. Malgré la dynamique de la Fête du Cinéma, le film démarre sous le seuil du million d’entrées avec environ 970 000 spectateurs, un score qui en fait le deuxième lancement le plus faible de la franchise en France. Il faut remonter au tout premier Moi, moche et méchant pour retrouver un démarrage aussi bas dans la saga. Les précédents volets avaient pourtant franchi des seuils bien plus élevés, notamment les 1,4 million pour Les Minions 2 ou plus de 2 millions pour le premier Les Minions. Sinon, le diptyque La Bataille de Gaulle réalise une belle percée, avec une progression notable de la fréquentation, puisque le premier volet franchit le million de spectateurs tandis que le second dépasse déjà les 400 000 entrées en lancement. Un résultat encourageant pour Pathé, qui mise lourdement sur cette fresque historique qui lui a coûté extrêmement cher.





Autre bénéficiaire de la période, Disclosure Day de Steven Spielberg poursuit sa montée en puissance et frôle désormais le million d’entrées en cumul, grâce là aussi à un regain d’intérêt lié à la Fête du Cinéma. À l’inverse, la comédie Les Caprices de l’enfant roi déçoit fortement, avec seulement 137 000 entrées malgré une large diffusion en salles. Et oui, tout le monde ne sort pas gagné de ces entrées à 5€...



