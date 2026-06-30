Assassin’s Creed Black Flag Resynced : un remake taillé pour la PS5 Pro ? Une vidéo veut nous le prouver

À l’approche de sa sortie prévue le 9 juillet 2026, Assassin’s Creed Black Flag Resynced continue de se dévoiler à travers une nouvelle vidéo centrée sur ses ambitions techniques. Ubisoft met cette fois-ci l’accent sur la manière dont ce remake a été repensée pour exploiter les capacités des consoles actuelles, et en particulier de la PS5 Pro. Dans une présentation signée par les équipes techniques du projet, Nicolas Lopez et Jussi Markkanen expliquent que le choix d’un simple remaster a rapidement été écarté. Selon eux, la structure d’origine d’Assassin’s Creed 4 Black Flag, sorti à l’époque sur PlayStation 3, ne pouvait pas être correctement adaptée aux standards actuels sans une reconstruction complète. Le jeu a donc été recréé à partir du moteur Anvil de dernière génération, afin de moderniser l’ensemble des systèmes tout en conservant l’identité du jeu original.







On apprend que cette refonte va viser les 60 images par seconde en mode performance, avec la compatibilité HDR activé, mais profitera aussi d'un rendu audio avancé compatible Dolby Atmos, sans oublier bien sûr les retours haptiques de la manette DualSense. Plusieurs modes graphiques seront également proposés dès le lancement sur PS5 et PS5 Pro, avec des différences principalement axées sur la qualité des effets visuels et de reconstruction d’image. L’un des axes majeurs de cet Assassin’s Creed Black Flag Resynced repose sur la simulation de la lumière. En fait, là où le jeu original utilisait des systèmes précalculés, cette nouvelle version repose sur un éclairage dynamique qui sera en sus couplé au ray tracing. Cela signifie que la lumière réagit désormais en temps réel aux cycles jour/nuit, aux conditions météo et à l’environnement global. Le ray tracing permet également une gestion plus avancée des réflexions et des ombres, avec un accent particulier sur les surfaces humides et métalliques, ainsi que sur les effets liés à la mer et aux environnements tropicaux. Sur PS5 Pro, certaines de ces fonctionnalités sont étendues à tous les modes graphiques, tandis que la version PS5 standard réserve les effets les plus avancés aux modes fidélité et équilibré.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced sera disponible le 9 juillet 2026 sur PC, PS5 et Xbox Series, avec du coup une attention particulière portée à l’optimisation sur PS5 Pro.



