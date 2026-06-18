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Spider-Man Brand New Day : son costume sera offert aux joueurs de Marvel’s Spider-Man 2

Spider-Man Brand New Day : son costume sera offert aux joueurs de Marvel’s Spider-Man 2

En parallèle de la nouvelle bande-annonce de Spider-Man Brand New Day qui vient d'être publiée, Sony commence déjà à mettre en place les traditionnelles passerelles entre ses films et ses jeux vidéo. Et cette fois, c'est Marvel's Spider-Man 2 qui en profite, puisque Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont confirmé que le costume porté par Peter Parker dans le film Brand New Day sera ajouté gratuitement au jeu dès le 28 juillet prochain sur PS5 et PC, soit à peine quelques heures avant l'arrivée du long-métrage dans les salles françaises. Une opération qui n'a rien de surprenant quand on sait que Marvel's Spider-Man 2 avait déjà accueilli les tenues issues des précédents films de Sam Raimi, Marc Webb ou encore de la trilogie portée par Tom Holland.

Marvel s Spider-Man 2

Cette nouvelle tenue, baptisée Fresh Start Suit, marque surtout un retour à quelque chose de beaucoup plus simple pour Peter Parker. Après les événements de No Way Home, le personnage se retrouve seul, sans technologie Stark, sans soutien extérieur et sans tous les avantages accumulés au fil des précédents films. Un nouveau costume qui adopte un style beaucoup plus artisanal, plus proche de l'esprit du Spider-Man des comics. Une direction qui semble d'ailleurs faire l'unanimité auprès des fans depuis la diffusion des premières images du film. Et il faut reconnaître que ce costume tranche assez nettement avec certaines tenues des précédents films MCU, souvent critiquées pour leur côté très technologique ou surchargé. Ici, Marvel semble vouloir revenir à l'essence même du personnage, à savoir un héros de quartier qui se débrouille avec ses propres moyens. Du côté de Marvel's Spider-Man 2, cette mise à jour ne bouleversera évidemment pas l'expérience de jeu, mais elle permettra aux joueurs de parcourir New York avec la version la plus récente du costume de Tom Holland. Un petit bonus cosmétique certes, mais qui devrait rapidement devenir l'une des tenues les plus utilisées du jeu au vu de l'accueil particulièrement positif réservé à son design.



Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 18 juin 2026
9:07


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Marvel's Spider-Man 2

Jeu : Action
Editeur : Sony Interactive Entertainment LLC
Développeur : Insomniac Games
20 Oct 2023
30 Jan 2025

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