Marvel's Spider-Man 2 : de nouveaux costumes gratuits designés par des artistes comme KidSuper

Alors que la Summer Games Fest bat son plein, Sony Interactive Entertainment et Insomaniac Games ont décidé de faire une annonce autour de Marvel's Spider-Man 2. Non, pas de DLC solo à venir, mais de nouveaux costumes pour Peter et Miles et qui seront offerts gracieusement aux joueurs. Pas moins de 8 tenues sont annoncées et créés en partenariat avec des artistes comme Colm Dillane (aka KidSuper), Vini Jr, Lando Norris et Rina Sawayama. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'inspiration était là. KidSuper a façonné le costume doudoune avec touche violette, tandis que le joueur de football Vini Jr. a proposé un design qui rappelle le Brésil avec un maillage de couleurs spécifiques au drapeau brésilien.



Lando Norris, le pilote lui-même, a proposé un design assumé et proche de son sport automobile avec ce casque intégral et une combinaison qui reflète la vitesse. Rina Sawayama a aussi participé en proposant le costume Motorchic, qui permet à Peter Parker de de distinguer avec le duo noir & or. Et enfin, sahez que la suite des costumes proviennent des jeux Spider-Man 1 et le DLC "Miles Morales". Il y a pour commencer le costume Last Stand qui a été très demandé par les fans de Marvel's Spider-Man 2, la combinaison Spider-Man : Into the Spider-Verse, tout comme le costume animé de Miles Morales à Marvel's Spider-Man 2, et enfin le costume Uptown Pride, destiné lui aussi à Miles Morales.