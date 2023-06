Marvel's Spider-Man 2 : Eddie Brock ne sera pas Venom dans le jeu vidéo, explications

Marvel's Spider-Man 2, Sony Interactive Entertainment avait réservé la date de sortie de son jeu au Summer Game Fest. Guilleret, Geoff Keighley a donc pu officialiser l'arrivée du jeu pour le 20 octobre prochain sur PS5 exclusivement. Mais ce n'est pas tout, les éditions collectors ont également été révélées cette nuit, permettant de constater qu'on pourra profiter d'une belle figurine de Venom en train de se battre contre Peter Parker et Miles Morales. D'ailleurs, nous avons appris que le studio Insomniac Games a opéré quelques changements du côté du personnage de Venom, puisque ce n'est pas Eddie Brock qui sera sous le costume. Une bonne manière de surprendre un peu plus les joueurs et les lecteurs des comic-books et d'avoir droit à de vraies nouveautés scénaristiques. D'autres méchants ont d'ailleurs été validés dans Marvel's Spider-Man 2, notamment Lézard, Kraven et d’autres antagonistes qui menacent New York.

L’Édition Deluxe numérique de Marvel’s Spider-Man 2 (89,99 €) inclura le jeu, tous les bonus de précommande, ainsi que 10 costumes exclusifs (5 pour Peter, 5 pour Miles), des stickers et des cadres supplémentaires pour le mode photo, ainsi que 2 points de compétence en plus. Mais ce n'est pas tout, pas moins de 10 costumes ont été conçus spécialement pour le jeu et sont le fruit d’une étroite collaboration avec des artistes issus des mondes de la BD, du cinéma et de PlayStation Studios, notamment : Kris Anka, Julia Blattman, Sweeney Boo, Anthony Francisco, Raf Grassetti, Jerad Maantz, Joel Mandish, Darren Quach et Victoria Ying !







L’Édition Collector (249,99 €) inclut un coupon pour l’Édition Deluxe numérique, ainsi qu’un boîtier Steelbook et une superbe statuette de 48 cm, qui met en scène nos Spider-Men aux prises avec le méchant préféré des fans : Venom. L’Édition Collector sera en précommande sur PlayStation Direct à partir de 10h00 le 16 juin 2023 (si vous habitez dans les pays suivants : États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Autriche, Espagne, Portugal).