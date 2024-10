Marvel's Spider-Man 2 : le jeu arrive sur PC avec plein de bonus, voici le contenu !

Nixxes Software qui s'est chargé de faire le portage, eux qui commencent à avoir l'habitude, sachant qu'ils étaient en étroite collaboration avec Insomniac Games, PlayStation et Marvel Games pour ne rien gâcher à la qualité du jeu lors de sa sortie sur PS5 l'année dernière.

Marvel’s Spider-Man 2 arrive officiellement sur PC ! Annoncé sur la scène de Marvel au New York Comic Con, le jeu arrivera sur PC le 30 janvier 2025 sur Steam et Epic Games Store. On apprend que c'est à nouveau le studioDeux éditions de Marvel’s Spider-Man 2 seront proposées : l’édition standard et l’édition numérique Deluxe. Les joueurs auront également la possibilité de procéder à une mise à niveau du jeu vers l’édition numérique Deluxe, tout comme sur PS5.