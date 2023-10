Marvel's Spider-Man 2 : nouveau record de rapidité pour un jeu PlayStation Studios, voici les chiffres

Preuve une fois encore que Spider-Man est le super-héros le plus bankable de la pop culture, Imsomniac Games et Sony Interactive Entertainment nous apprennent que Marvel's Spider-Man 2 s'est écoulé à plus de 2.5 millions d'exemplaires dans le monde en seulement 24 heures. Un lancement tonitruant qui en fait un nouveau record de rapidité de ventes pour un titre PlayStation Studios. Il va falloir maintenant attendre avant de savoir si le jeu fera mieux que d'autres titres sur une période plus longue, puisqu'on rappelle que les précédentes exclusivités de Sony ont également réalisé des chiffres impressionnants. Voici quelques rappels sur la base des trois premiers jours de lancement :



- Marvel's Spider-Man 1 : 3.3 millions en 3 jours

- GOD OF WAR : 3.1 millions en 3 jours

- The Last of Us Part 2 : 4 millions en 3 jours

- Ghost of Tsushima : 2.4 millions en 3 jours

- God of War Ragnarok : 5.1 millions en 5 jours