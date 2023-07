Marvel's Spider-Man 2 : une PS5 collector avec Venom et Peter Parker, elle est sublime !

Marvel's Spider-Man 2, Sony Interactive Entertainment et Insomniac Games ont également révélé l'arrivée d'une PS5 en édition limitée lors de la Comic-Con de San Diego. C'est la toute première en quasiment trois ans d'existence pour la dernière console de Sony, qui s'était contenté de quelques faceplates avec des coloris différents. Si pour l'heure le prix de cette machine n'est pas encore connue, on peut en revanche se délecter du choix artistique vraiment réussi. La console mélange deux coloris : le noir et le rouge, sachant que la première couleur représente Venom, dont le symbiote grignote la façade avant de la PS5 pour essayer d'avaler le logo de Spider-Man. Une belle analogie pour montrer que Peter Parker va être infecté par ce liquide visqueux extraterrestre. La manette DualSense arbore le même schéma visuel, ce qui lui confère à elle aussi un aspect vraiment impactant.Sony Interactive Entertainment en a profité pour annoncer qu'il sera possible d'acheter les éléments en séparé, puisque des faceplates et la DualSense Spider-Man 2 seront aussi commercialisés à part. Evidemment, comme tout objet collector, les stocks seront limités et il faudra être au taquet dès l'ouverture des précommandes prévues le 28 juillet 2023.