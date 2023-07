Marvel's Spider-Man 2 : Harry Osborn confirmé en Venom, voici le nouveau trailer

les nouveaux traits du personnage s’accorderaient mieux avec la capture faciale réalisée par l’acteur Yuri Lowenthal.





























On y croit moyen...

Sony Interactive Entertainment a profité du coup d'envoi de la Comic-Con de San Diego pour nous donner des nouvelles du très attendu Marvel's Spider-Man 2, prévu pour le 20 octobre prochain sur PS5. Deux choses ont ponctué l'événement pop culture de l'été, à savoir l'annonce d'une PS5 collector (on en parle dans une autre brève) et un nouveau trailer du jeu, dans lequel les enjeux et certains personnages ont révélé leurs secrets. Parmi eux, un certain Harry Osborn qui sera le véritable antagoniste de cet épisode, puisque c'est lui qui se transformera en Venom. Une liberté scénaristique que se sont permis les développeurs d'Insomniac Games, afin de proposer quelque chose d'inédit et d'original, et ainsi surprendre les lecteurs de comics. Dans le trailer, on voit Harry sombrer dans la haine qu'il va porter pour son meilleur ami Peter Parker, lui aussi atteint par le symbiote à un moment donné. Ce sera d'ailleurs l'occasion de profiter de nouveaux pouvoirs, sans doute exitants, tandis que Miles Morales devrait lui aussi avoir upgradé en capacités physiques. Evidemment, ce trailer a aussi fait parler de lui avec le nouveau visage de Peter Parker, un changement opéré depuis 2020 et l'arrivée du remaster sur PS5. Selon les propos officiels,