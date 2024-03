Spider-Man The Great Web : le trailer du jeu live-service annulé a fuité, les fans sont déçus

Les rumeurs qui annonçaient un jeu multi live-service autour de la licence Spider-Man par Insomniac Games étaient donc vraies. En effet, le trailer de ce jeu coopératif multijoueur vient de fuiter et c'est tout une communauté qui découvre que Sony Interactive Entertainment avait bien demandé à Insomaniac Games de plancher sur un jeu multijoueur avec plusieurs Spider-Men et Women à incarner. En regardant le trailer, on aperçoit que les Sinister Six sont les ennemis à abattre et que les portails tri-dimentionnels aperçu dans le dernier Marvel's Spider-Man 2 étaient de la partie dans le gameplay. Mais le jeu ne verra probablement pas le jour, puisque Sony a quelque peu rétropédalé sur la production des jeux Game As A Service, et ce n'est pas l'échec cuisant de Suicide Squad Kill the Justice League qui les fera revenir en arrière. En attendant, on peut se consoler avec ces images et cette vidéo.