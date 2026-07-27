Avengers Doomsday : Scarlet Witch derrière les mystérieuses Sorcières de Latvérie ?

À quelques mois de la sortie d’Avengers Doomsday, Marvel Studios continue de jouer avec la curiosité des fans. Après avoir multiplié les annonces et les révélations autour du prochain grand rendez-vous du MCU, le studio a lancé un nouveau jeu de piste lors de la Comic-Con de San Diego, à savoir l’apparition des mystérieuses "Latverian Witches", ou Sorcières de Latvérie, tout au long des 4 jours du salon. Tout est parti d’un simple costume, celle de la sorcière de Latvérie, exposé sur le stand Marvel, parmi d'autres certes, mais mis de façon plus théâtrale. Sauf qu’au lieu de présenter une tenue de façon définitive, le studio a décidé de faire évoluer son teasing au fil des jours. Mercredi, la sorcière arborait une tenue principalement verte. Le lendemain, Marvel changeait complètement de direction avec une version orange. Puis vendredi, place au violet, tandis que la journée du samedi a révélé la statuette de Dr Doom. Trois apparences différentes en seulement quelques jours ont suffi pour déclencher une nouvelle vague de théories chez les fans du MCU.







Certains imaginent déjà le retour de Sylvie, le personnage incarné par Sophia Di Martino dans la série Loki, tandis que d’autres pensent à Clea, introduite dans la scène post-générique de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ou encore à Agatha Harkness, qui occupe désormais une place importante dans la mythologie magique du MCU après les événements d’Agatha All Along. Certains observateurs ont même remarqué que les couleurs utilisées par Marvel pourraient faire référence aux Pierres d’Infinité, chacune des tenues rappelant potentiellement une gemme différente.





Mais le détail qui intrigue le plus n’est peut-être pas la couleur des costumes. C’est surtout le terme choisi par Marvel : "Witches", soit "sorcières". Un choix qui semble loin d’être anodin, puisque depuis WandaVision, puis Agatha All Along, le MCU a progressivement construit une véritable mythologie autour de la sorcellerie, avec ses propres règles, ses rituels et ses lignées. Les sorcières ne sont plus simplement des utilisateurs de magie comme peuvent l’être Doctor Strange ou Wong : elles appartiennent désormais à une communauté spécifique, basée sur les covens, la transmission des pouvoirs et un héritage mystique. C’est justement ce qui rend certaines théories moins évidentes. Sylvie possède certes des capacités magiques, mais le MCU ne l’a jamais présentée comme une sorcière. Même chose pour Clea, qui appartient davantage à l’univers des Maîtres des Arts Mystiques de Kamar-Taj qu’à celui développé autour d’Agatha Harkness. Le fait que Marvel parle précisément de Sorcières de Latvérie semble donc pointer vers un lien direct avec cette nouvelle branche magique introduite dans les séries Disney+.









Et cette idée pourrait parfaitement correspondre à Doctor Doom. Dans les comics Marvel, Victor Von Doom n’est pas seulement l’un des plus grands scientifiques de l’univers, c’est également un sorcier extrêmement puissant. Sa relation avec la magie est même au cœur de son histoire personnelle, notamment à travers sa quête pour sauver l’âme de sa mère, Cynthia Von Doom, retenue par Méphisto. La Latvérie elle-même est un royaume où science et mysticisme coexistent depuis toujours. Voir Doom arriver dans le MCU avec son propre cercle de sorcières ne serait donc pas une invention sortie de nulle part, mais une adaptation logique de l’univers papier. Les trois costumes présentés au Comic-Con pourraient ainsi ne pas représenter différentes versions d’un seul personnage, mais plutôt plusieurs membres d’un groupe encore tenu secret.





Bien sûr, la grande question reste celle de Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch. Depuis la fin de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Marvel entretient volontairement le doute autour de son destin. Wanda semblait avoir disparu après avoir détruit le Darkhold sur le mont Wundagore, mais aucune confirmation officielle de sa mort n’a jamais été donnée. Or, si Marvel prépare l’arrivée d’un groupe de sorcières lié à Doctor Doom, il serait difficile d’imaginer que la sorcière la plus puissante du MCU soit totalement absente de cette histoire. Le studio pourrait donc parfaitement jouer sur l’attente des fans en présentant plusieurs nouvelles sorcières avant de révéler Wanda au moment opportun. Une stratégie qui correspond bien aux habitudes de Marvel, habitué à cacher certaines cartes majeures jusqu’au dernier moment.









Pour l’instant, rien n’a été confirmé par Kevin Feige ou Marvel Studios. Les Sorcières de Latvérie pourraient aussi être de nouveaux personnages créés spécialement pour Avengers Doomsday. Mais une chose semble certaine : après avoir passé plusieurs jours à attirer l’attention sur ce terme précis, Marvel sait exactement ce qu’il fait. C'est d'autant plus vrai que la journée du dimanche a permis de placer la sorcière verte aux côté de Doom. Est-ce la plus importante à ses yeux ? La plus puissante ? Et comme souvent avec le MCU, le mystère risque de rester entier jusqu’à la sortie du film prévue le 18 décembre 2026.







