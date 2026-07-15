Après plus de 35 ans passés dans l'industrie du jeu vidéo, Glen Schofield a annoncé qu'il prenait sa retraite. Dans une vidéo publiée sur LinkedIn, le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol apparaît particulièrement ému au moment de remercier les joueurs, ses équipes, ainsi qu'Electronic Arts et Activision pour toutes ces années de carrière. Cette prise de parole a également marqué de nombreux internautes pour une autre raison, puisque Glen Schofield apparaît visiblement très amaigri par rapport à ses précédentes apparitions publiques. Le développeur n'évoque toutefois aucun problème de santé ni les raisons précises de son départ, et il est donc impossible de savoir si cette décision est liée à des considérations personnelles, médicales ou simplement à l'envie de tourner la page après une longue carrière.
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Le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol, Glen Schofield, quitte l'industrie du jeu vidéo
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The Callisto Protocol
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Editeur : KRAFTON
Développeur : Striking Distance Studios
2 Déc 2022
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