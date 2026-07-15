Le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol, Glen Schofield, quitte l'industrie du jeu vidéo

Dans son message, il adresse aussi quelques mots à la nouvelle génération de créateurs, reconnaissant que l'industrie traverse une période difficile, mais se disant convaincu que son avenir reste prometteur. Il encourage les développeurs à continuer d'expérimenter et rappelle que « les idées sont la chose la plus importante », et Glen Schofield laisse derrière lui un parcours particulièrement riche. Après avoir débuté au début des années 1990 sur plusieurs jeux sous licence, il s'est imposé comme l'un des principaux artisans de Dead Space, devenu l'une des références du survival horror moderne. Il a ensuite co-fondé Sledgehammer Games, où il a participé à plusieurs épisodes de Call of Duty, avant de créer Striking Distance Studios pour développer The Callisto Protocol. Avec des critiques injustement mitigées, ce successeur spirituel de Dead Space n'a jamais rencontré le succès commercial espéré, entraînant son départ du studio en 2023. Depuis, Schofield était resté discret et aucun nouveau projet n'avait été annoncé, même si ce dernier a plusieurs fois fait des appels de phare à Electronic Arts pour lancer un Dead Space 4. Des messages sans aucune réponse. Cette retraite marque donc la fin de la carrière de l'un des créateurs qui ont profondément marqué le jeu vidéo d'horreur, même si son influence continue de se faire sentir à travers les nombreux titres qu'il a inspirés.











