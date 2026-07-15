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Le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol, Glen Schofield, quitte l'industrie du jeu vidéo

Le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol, Glen Schofield, quitte l'industrie du jeu vidéo
Après plus de 35 ans passés dans l'industrie du jeu vidéo, Glen Schofield a annoncé qu'il prenait sa retraite. Dans une vidéo publiée sur LinkedIn, le créateur de Dead Space et The Callisto Protocol apparaît particulièrement ému au moment de remercier les joueurs, ses équipes, ainsi qu'Electronic Arts et Activision pour toutes ces années de carrière. Cette prise de parole a également marqué de nombreux internautes pour une autre raison, puisque Glen Schofield apparaît visiblement très amaigri par rapport à ses précédentes apparitions publiques. Le développeur n'évoque toutefois aucun problème de santé ni les raisons précises de son départ, et il est donc impossible de savoir si cette décision est liée à des considérations personnelles, médicales ou simplement à l'envie de tourner la page après une longue carrière.

The Callisto Protocol

Dans son message, il adresse aussi quelques mots à la nouvelle génération de créateurs, reconnaissant que l'industrie traverse une période difficile, mais se disant convaincu que son avenir reste prometteur. Il encourage les développeurs à continuer d'expérimenter et rappelle que « les idées sont la chose la plus importante », et Glen Schofield laisse derrière lui un parcours particulièrement riche. Après avoir débuté au début des années 1990 sur plusieurs jeux sous licence, il s'est imposé comme l'un des principaux artisans de Dead Space, devenu l'une des références du survival horror moderne. Il a ensuite co-fondé Sledgehammer Games, où il a participé à plusieurs épisodes de Call of Duty, avant de créer Striking Distance Studios pour développer The Callisto Protocol. Avec des critiques injustement mitigées, ce successeur spirituel de Dead Space n'a jamais rencontré le succès commercial espéré, entraînant son départ du studio en 2023. Depuis, Schofield était resté discret et aucun nouveau projet n'avait été annoncé, même si ce dernier a plusieurs fois fait des appels de phare à Electronic Arts pour lancer un Dead Space 4. Des messages sans aucune réponse. Cette retraite marque donc la fin de la carrière de l'un des créateurs qui ont profondément marqué le jeu vidéo d'horreur, même si son influence continue de se faire sentir à travers les nombreux titres qu'il a inspirés.

The Callisto Protocol

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Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le mercredi 15 juillet 2026
10:56


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The Callisto Protocol

Jeu : Survival Horror
Editeur : KRAFTON
Développeur : Striking Distance Studios
2 Déc 2022
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