The Callisto Protocol : des DLC et du contenu gratuit prévu jusqu'à l'été 2023

Il est l'un des sujets tendances de ces dernières heures, The Callisto Protocol fait beaucoup parler de lui. Avec la sortie du jeu et les publications des tests de la presse dans le monde (avec un Metascore de 76%), beaucoup de personnes débattent sur les qualités et les défauts du jeu. Si de nombreux médias et joueurs saluent l'ambiance, le système de combat au corps-à-corps et la réalisation de haute volée, d'autres en revanche pointent du doigt la trop grande linéarité de l'aventure, les problèmes d'optimisation sur PC et la trop grande ressemblance avec Dead Space, bien que sur ce point, le lien de parenté est voulu de la part de son créateur Glen Schofield.



Il y a un autre point sur lequel The Callisto Protocol peut aussi faire parler, c'est son contenu. Justement, Striking Distance Studios vient de révéler une roadmap pour enrichir le contenu du jeu, et ce jusqu'à l'été 2023. Tout va démarrer le 7 février prochain avec l'arrivée gratuite du NewGame+ et d'un mode "Hardcore" pour celles et ceux qui souhaitent encore plus de challenge et de difficulté. La même date, on aura droit à une collection de skins inédite, puis il faudra attendre le mois de mars pour profiter du Contagion Bundle. Au printemps, sans date précise, les développeurs révèlent l'arrivée du Riot Bundle et enfin, à l'été prochain, il y aura du contenu supplémentaire pour le mode Histoire.



Vous pouvez retrouver notre test de The Callisto Protocol juste ici.