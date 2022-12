Test THE CALLISTO PROTOCOL : le retour brutal et viscéral des créateurs de Dead Space !

Le Test

Dead Space. Un nom qui prend encore aux tripes des fans de jeux d'horreur, tant ce titre sorti en 2008 avait su instaurer une ambiance oppressante, dans les coursives d'un vaisseau spatial envahi par des créatures cauchemardesques. Une véritable plongée dans un univers brutal et sans pitié, où l'on craignait à chaque recoin de se faire éviscérer, au sens littéral du terme. Si bien que, lorsque le créateur de Dead Space, Glen Schofield, annonça lors des Game Awards de 2020 qu'il travaillait sur un nouveau jeu d'horreur avec son studio fraîchement créé, Striking Distance Studios, la hype fut immédiate. Surtout que les premières images de ce titre, The Callisto Protocol, ne laissaient pas l'ombre d'un doute : il s'agira bien d'une suite spirituelle de Dead Space, reprenant tous les ingrédients de ce dernier. Au risque, peut-être, d'avoir un arrière-goût de déjà vu ? Oui et non, comme nous allons le voir dans ce test...

Jacob Lee est un convoyeur interstellaire. Il transporte des marchandises, sans trop se poser de question sur la nature de sa cargaison. Un jour, son vaisseau s'écrase sur la planète Callisto, laquelle abrite une prison spatiale baptisée Black Iron. A peine secouru, il est immédiatement incarcéré sans la moindre explication. Pire, le complexe pénitencier devient un véritable cauchemar quand les prisonniers et le personnel se transforment en créatures de l'enfer. Seul, déboussolé, Jacob Lee n'a d'autre choix que d'essayer de fuir et de survivre... D'entrée de jeu, The Callisto Protocol rappellera aux cinéphiles le film Alien 3, avec sa planète-prison Fiorina « Fury » 161, elle aussi remplie de taulards décimés un à un par le célèbre xénomorphe. L'autre référence, déjà évoquée, n'est autre que Dead Space, puisque Jacob Lee partage beaucoup de traits avec Isaac Clarke : tout comme lui, il n'est pas un guerrier expérimenté (Isaac était un ingénieur dans Dead Space), et tout comme lui il n'a pas la moindre idée de l'incroyable machination dans laquelle il a mis les pieds. Le reste de l'histoire, vous la découvrirez aux travers de journaux audio laissés ici et là par les membres du personnel de Black Iron, ou encore via des hologrammes de personnalités obscures... Autant vous prévenir d'emblée, The Callisto Protocol ne réinvente pas l'eau chaude (ou le fil à couper le beurre) avec son scénario, ce dernier reprenant les thèmes chers des jeux d'horreurs, alimentés par les théories du complot les plus en vogue. Mais ce n'est pas vraiment sur ce point qu'on attendait le jeu...





L'ANTRE DE LA FOLIE





Dès les premières minutes, The Callisto Protocol renoue avec ce qui fit le succès de Dead Space, l'ambiance ! La prison de Black Iron est une véritable maison hantée, avec des lumières vacillantes, des ombres portées inquiétantes et surtout, SURTOUT, des bruits stressants au possible. Grognements lugubres, bruit de pas dans les canalisations environnantes, sonorité métallique des lourdes portes qui s'ouvrent, fuite de vapeurs ou de gaz, le tout accompagné de musiques stridentes, rien ne vous est épargné pour vous coller un stress maximum. Il convient vraiment d'insister sur cet aspect du jeu, car c'est bien là sa mécanique la plus admirable, cette capacité à instaurer la notion de danger permanent, alors que parfois il n'y a aucune raison objective de flipper. La simple traversée d'un couloir peut être éprouvante pour les nerfs, tant on redoute de tomber nez à nez avec une créature abominable. Et bien sûr, cela arrive toujours au moment où l'on s'y attend le moins. Tout comme Dead Space, The Callisto Protocol maîtrise à merveille l'effet de surprise (jump scare), ne vous laissant aucune manière d'anticiper l'attaque brutale d'un monstre. Et quand vient l'heure de combattre, les choses sont viscérales...





PROTOCOLE DE SURVIE





Le gameplay de The Callisto Protocol repose sur un triptyque dont il faut apprendre les subtilités : le corps-à corps, le tir et le Grip. Jacob Lee peut ainsi attaquer les ennemis à l'aide d'une matraque électrique pour leur infliger de lourds dégâts, qui vont jusqu'au démembrement. Mais il a surtout la possibilité d'esquiver les attaques des monstres, ce qui est primordial pour survivre. Au début, cette mécanique de jeu est un peu contre-intuitive. Dans la plupart des jeux, l'esquive repose sur un timing précis, il faut appuyer sur une touche au bon moment pour éviter un coup. Pas dans The Callisto Protocol. Ici, il suffit d'incliner le stick vers la droite ou la gauche et attendre l'attaque, pour que Jacob Lee esquive automatiquement. Trop facile ? Pas tant que ça, car pour éviter un second coup, il faut impérativement orienter le stick dans le sens opposé de la première esquive. Et il n'est pas toujours évident de savoir si un monstre va donner deux, trois coups, ou bien s'arrêter, ce qui vous donnera une opportunité de contre-attaquer. A noter qu'il est aussi possible de bloquer une attaque, mais très vite vous ferez face à des ennemis capables de briser cette garde, qui s'avère au final peu utile.







MORTAL COMBAT



Il faut impérativement maîtriser l'art du combat au corps-à-corps, car les armes à feu n'ont qu'un intérêt relatif. Les munitions sont assez restreintes, et tuer un ennemi nécessite beaucoup de balles. En fait, les flingues servent plus de « finisher » : après un combo de coups avec la matraque, vous pourrez asséner un tir rapide à l'ennemi, qui occasionne beaucoup de dégâts. Enfin il y le Grip. Celui-ci n'est autre qu'une variante de la Stase dans Dead Space, à savoir la capacité d’attraper à distance les ennemis ou certains objets, avant de les envoyer valdinguer contre d'autres monstres, ou bien sur des pièges mortels du décor. Bien entendu, l'usage du Grip est limité par une batterie rechargeable, pour éviter les abus. Plus vous avancerez, plus vous apprendrez comment utiliser tous ces moyens à bon escient, et à faire les bon choix. Par exemple, envoyer un monstre sur un piège mortel est certes plus rapide, mais dans ce cas vous ne pourrez pas récupérer sur son corps des munitions ou de l'argent... Enfin, tout cela dépend des pièges ! De manière générale, le système de combat de The Callisto Protocol requiert de garder son sang froid. On peut vite paniquer face à 3,4 adversaires devant soi, mais si vous savez quoi faire pour les affaiblir très vite, alors vous vous éviterez des sueurs froides. Pas si simple au début du jeu, et vous risquez de mourir bien souvent, mais c'est le métier qui rentre! A noter que le jeu propose aussi quelques phases d'infiltration, pour éliminer sans bruit les monstres, mais c'est tellement anecdotique qu'il ne faut pas trop compter sur cette méthode pour traverser la prison de Black Iron.





VISITE GUIDÉE





En dehors des combats, The Callisto Protocol demeure assez classique. L'exploration se limite, comme dans beaucoup de jeux de ce genre, à trouver un fusible ou une carte magnétique pour ouvrir une porte, et bien souvent la recherche ne dure pas très longtemps. Si globalement le jeu est un long couloir, certaines zones vous permettent de sorti des sentiers battus, pour aller glaner des bonus ou découvrir d'énigmatiques salles secrètes. Certaines phases relèvent même presque du « walking simulator », en l'absence de monstres ou de ou de réel challenge, mais là encore l'ambiance de dingue permet de « masquer » l'absence totale de gameplay. The Callisto Protocol propose aussi des éléments de RPG, avec la possibilité d'améliorer vos armes et votre pouvoir Grip. Là encore, cela rappelle furieusement Dead Space : vous devez trouver des imprimantes 3D pour « imprimer » des upgrades classiques (puissance augmentée, plus de munitions, etc.). A noter que, tout comme dans Dead Space encore une fois, vous n'aurez pas assez d'argent pour améliorer l'ensemble votre équipement lors d'un run : il va falloir faire des choix entre votre matraque, vos armes ou le Grip ! Sachez enfin qu'il est tout à fait possible de passer à côté de certains flingues puisqu'il faut au préalable récupérer des plans pour les imprimer. Si vous ne fouillez pas bien, dites adieu au fusil à pompe, par exemple...





UNE RÉALISATION MALIGNE





Techniquement, The Callisto Protocol fait un beau travail de maquillage. Comprenez par là que les textures ne sont pas spécialement fines ou détaillés, et les décors finalement assez similaires d'un bout à l'autre. Néanmoins le travail sur les lumières (diffuses, stroboscopiques, vives, colorées) magnifient des environnements assez ternes de base. Si la modélisation de Jacob Lee a fait l'objet de soins, on ne peut pas en dire autant des autres (rares) personnages, dont les visages sont bien trop figés. Mêmes réserves concernant le bestiaire, qui manque un peu de variété. Les monstres sont tous des humanoïdes plus ou moins gros ou grands, à l'exception de quelques créatures insectoïdes. Les mêmes « profils » reviennent donc souvent, surtout sur la fin du jeu, avec un ennemi particulièrement pénible... Mais là encore, la mise en scène sauve le tout, avec encore une fois une bande sonore démentielle et des plans ultra-gore, notamment lorsque Jacob se fait tuer. Les mises à morts sont sadiques au possible et, oui, encore une fois, comme dans Dead Space, il est impossible d'abréger ces séquences en appuyant sur une touche. Vous allez contempler Jacob démembré plus d'une fois... A noter que le jeu a pas mal crashé durant ce test, obligeant même à relancer une ancienne sauvegarde, mais plusieurs patchs déployés laissent espérer que tous les problèmes seront réglés pour la version commerciale du jeu.