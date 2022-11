The Callisto Protocol : les développeurs présentent Below, une zone flippante du jeu

dédale de tunnels abandonnés qui, autrefois, servait à Arcas, la première colonie humaine de Callisto, Aasim Zubair ( directeur de conception de l’environnement) confie que les équipes sont partis d'une philisophie tout simple : il faut que ce soit sombre, humide et effrayant. Et comme les amateurs de survival le savent, un endroit est encore plus terrifiant lorsqu'il nous est familier.





Pendant qu'Arnaud se fait plaisir (ou pas) avec The Callisto Protocol, KRAFTON s'est associé cette fois-ci au PlayStation Blog pour présenter Below, une zone que les développeurs de Striking Distance Studios qualifient de particulièrement flippante. Pour concevoir ce

"Below est une zone unique parce qu’elle est inspirée de matériaux et formes du monde réel, explique-t-il. Contrairement aux autres environnements du jeu où les éléments de science-fiction pure dominent, Below permet aux joueurs de se sentir dans un endroit familier tout en les plongeant dans le passé de la première colonie de la lune morte. [...] Il offre de grandes possibilités d’exploration, des zones cachées, du flippant et la possibilité d’utiliser l’espace pour raconter une histoire convaincante."







En plus de Below, on nous parle également du capitaine Leon Ferris (incarné par Sam Witwer) qui, manifestement, est un personnage on ne peut plus complexe. "Lors du développement de Leon, on l’a souvent décrit comme le ‘miroir sombre’ de Jacob, indique le scénariste en chef R. Eric Lieb. Au début de l’histoire, leurs comportements sont similaires. Ils sont tous deux inconscients (ou volontairement aveugles) des conséquences de leurs actes. Leur rencontre fait voler en éclats leurs mondes respectifs. Leur réaction face à ce qui se passe au sein de Fer Noir (et au responsable) est au cœur de leur relation et permet aux joueurs de comprendre le monde dans lequel ils se trouvent."







Enfin, on a droit à un focus sur les Biophages, les créatures que Jacob Lee va devoir affronter durant son périple. Là encore, leur apparence humaine les rendent encore plus menaçants, et les développeurs ont fait en sorte que leurs postures évoquent des émotions que nous connaissons telles que la douleur, la peur et la colère. À l'instar des Nécromorphes de Dead Space, il existera plusieurs types de Biophages avec des compétences qui leurs seront propres. Par exemple, le Rusher marchera sur les murs et n'hésitera pas à courir vers nous avant de nous sauter dessus.



Pour mémoire, la sortie de The Callisto Protocol est programmée pour le 2 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5 et PC.