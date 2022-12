The Callisto Protocol : la MAJ 1.08 accélère les animations de soin et de changement d'armes, la preuve en vidéos

DUDE LOOK AT THE SPED UP WEAPON SWAPPING. Imagine having this at launch. Damn… pic.twitter.com/GMBdtHJNLk — Suzi Hunter (@TheSphereHunter) 16 décembre 2022

Liste des améliorations avec la mise à jour 1.08 du 16/12/2022

Avec sa note moyenne de désormais 72% sur Metacritic (dans sa version PS5) et 69% dans sa version Xbox Series, The Callisto Protocol est un jeu qui a pas mal divisé la presse et les joueurs. Entre un gameplay qui n'a pas été bien compris, les crashs inattendus, les bugs gênants et l'optimisation PC franchement pas terrible, le titre de Glen Schofield n'a pas été à la hauteur de sa hype. Les développeurs de Striking Distance Studios ont en parfaitement conscience et travaillent dur pour améliorer l'expérience pour les joueurs. Le studio est d'ailleurs très à l'écoute de ces derniers et la dernière mise à jour règle pas mal de problème de game design. Il est désormais possible de zapper les animations de mort, souvent pénibles sur la longueur puisqu'on meurt très souvent dans le jeu. Les animations de soin et de changement d'armes ont également été pointés du doigt, en raison de leur lenteur, rendant le personnage vulnérable aux attaques des ennemis. Depuis la mise à jour, les animations ont été accélérées, rendant l'action plus dynamique que jamais. Voici ce que ça donne envidéos.

- Ajout d'animations de guérison plus rapides.

- Ajout d'un changement d'arme et d'un rechargement plus rapides.

- Possibilité de zapper les animations de mort du jeu.

- Ajout d'améliorations de combat

- Diverses optimisations de localisation.

- Les trophées PS4 se synchronisent désormais via le PSN.

- Résolution des bogues liés au lancer de rayons.

- Plus de correctifs pour les problèmes de bégaiement.

- Résolution des problèmes de plantage.

- Correction d'un problème de chute aléatoire de fps.

- Améliorations générales des performances de jeu ajoutées.

- Ajout de correctifs de stabilité générale.

- Autres corrections mineures.