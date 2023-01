Dead Space Remake : le jeu se vend 2x moins bien que The Callisto Protocol, un démarrage décevant ?

Janvier 2023 fut un mois chargé en sorties côté jeux vidéo, avec des gros titres tels que Forspoken, One Piece Odyssey, Fire Emblem Engage, GoldenEye 007, Hi-Fi Rush et bien sûr Dead Space Remake. Ce dernier était particulièrement attendu par les amateurs de sueurs froides et d'ambiance angoissante, puisqu'il s'agit de la restauration d'un jeu iconique de la fin des années 2000. Si le titre d'Electronic Arts a été merveilleusement accueilli par la presse et même les joueurs qui ont acheté le jeu, les ventes sont en revanche moins bonnes que prévu. Selon nos confrères de Gamesindustry.biz , Dead Space Remake se classe bien numéro 1 des ventes en Grande-Bretagne en ce moment, mais les ventes sont deux fois inférieures à celles de The Callisto Protocol sorti il y a un peu plus d'un mois.Plusieurs éléments peuvent intervenir dans ce démarrage plus timide que prévu : le prix de vente moyen de Dead Space Remake se situe aux alentours de 63£, alors que celui de The Callisto Protocol était de 47£. Ensuite, The Callisto Protocol est sorti juste avant les fêtes de fin d'année, ce qui a sans doute aidé le titre de Krafton a profité de Noël pour booster ses ventes. Il ne faut pas oublier non plus que Dead Space Remake n'est disponible uniquement sur 3 supports (PC, Xbox Series et PS5), tandis The Callisto Protocol était aussi paru sur les consoles old gen. On n'oublie pas non plus de mentionner l'argument qu'il s'agit d'un énième remake et non d'un jeu original, ce qui a aussi poussé certains consommateurs à ne pas se précipiter sur le jeu les premiers jours de ventes. De toutes les façons, il va falloir attendre encore quelques semaines pour savoir si les ventes sont s'accélérer ou décroître davantage, tout comme il sera intéressant d'avoir les chiffres de ventes des autres pays. A noter que 80% des ventes physiques de Dead Space ont été réalisées sur PS5, les 20% restant étant sur Xbox Series.