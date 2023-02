Test Dead Space Remake : un modèle de restauration, mais on préfère The Callisto Protocol

Le Test

Un mois et demi à peine après la sortie très remarquée – et très médiatisée – de The Callisto Protocol, c’est au tour de Dead Space Remake de venir nous filer les chocottes sur PC, PS5 et Xbox Series, le jeu ayant fait le choix de faire l’impasse sur les consoles de la gen’ précédente - et c’est une bonne chose. On ne sait pas si Electronic Arts et Striking Distance Studios (le nouveau studio de Glen Schofield), se sont concertés pour sortir leur jeu en même temps, mais il y a bel et bien une véritable compétition entre les deux pour nous offrir le meilleur jeu d’horreur spatial de cette année. Avant de vous révéler lequel a notre préférence, sachez que ce Dead Space Remake débarque 15 ans après le titre original, ce qui signifie qu’une nouvelle génération de joueurs n’a jamais découvert ce monument du jeu d’horreur. Et dieu sait qu’on les envie de pouvoir explorer l'Ishimura sous ce nouveau jour…

Si aujourd’hui, Electronic Arts est une entreprise qui se repose sur ses acquis et surtout sur ses licences phares, il ne faut pas oublier qu’il y a une quinzaine d’années, la firme américaine n’hésitait pas à prendre des risques afin de surprendre les joueurs. Sur la génération PS3 et Xbox 360, on a eu droit la même année à Mirror’s Edge et Dead Space, deux jeux devenus cultes aujourd’hui aux yeux des gamers, mais qui ont connu un effroyable revers de manche à l’époque. Si les deux titres ont été formidablement bien accueillis par la presse, le public n’a malheureusement pas été au rendez-vous, sans doute frileux à investir ses deniers dans des IP encore trop méconnues. Résultat : des ventes décevantes, qui ont à peine dépassé les 2 millions de copies dans le monde, et Electronic Arts s’est juré alors de ne plus faire les mêmes erreurs à l’avenir. La suite, on la connaît, et même si Dead Space a eu droit à deux suites (malheureusement en-deça), la licence n’a jamais su sortir de son cercle d’initiés. Quinze ans ont passé, les développeurs ont vieilli, les joueurs se sont renouvelés et il faut bien admettre qu’en matière de survival horror dans l’espace, on était toujours un peu chiche en propositions. Avec les vétérans qui ont changé de crèmerie et de nouveaux arrivants, Electronic Arts s’est dit qu’il était temps de faire revenir Dead Space dans un nouvel écrin, d’autant que cette nouvelle génération accepte facile les remasters et autres remakes sans trop broncher. Tel est donc le postulat de départ un peu grossier de la genèse de Dead Space Remake.





UN VRAI REMAKE ?

A l’heure où il est parfois difficile de dissocier un remaster d’un remake (les studios et les éditeurs jouant souvent sur le flou artistique - coucou The Last of Us Part 1), la question pour ce Dead Space revisité sauce 2023 ne se pose même pas. Il suffit de mettre les deux jeux côte à côte pour constater que le Dead Space de 2008 n’a évidemment plus rien à voir avec cette proposition de 2023. C’est simple, les petits gars de chez EA Motive sont repartis d’une feuille blanche, from scratch comme on dit si on veut employer un vocabulaire d’initiés, l’idée étant de redorer le blason d’un jeu qui misait déjà pas mal sur son atmosphère oppressante. Qu’il s’agisse des modèles 3D des personnages ou des environnements, il s’agit ni plus ni moins que d’un nouveau jeu. Il faut voir comment le jeu a changé en 15 ans, avec bien plus de détails dans les décors, auxquels on a rajouté une grosse quantité d’objets pour rendre le brise-surface plus immersif. Les textures se sont enrichies et affinées, les Necromorphes peuvent être démembrés avec plus de précisions, avec en prime une gestion de l’anatomie inédite. Un système dit "d’écorchage" a été mis en place et qui s’articule autour de multiples couches de chair, de tendons et d’os qui se déchirent et se brisent de manière réaliste. Plus on tire sur une zone de l’ennemi et plus on le met à nu (peau, chair et os), ce qui nous permet d’insister sur une partie du corps bien précise. De toutes les façons, ça n’a pas bougé depuis 2008, ce sont les membres qu’il faut viser et non la tête si l’on veut s’en sortir face à ces créatures ressuscitées.









Même en termes de colorimétrie, le Dead Space de 2023 a laissé tomber le teint brunâtre voire sépia du jeu d’origine pour miser sur des couleurs plus froides, plus sombres, afin de renforcer la peur et l’horreur. Le jeu a aussi fait un bond technique considérable en matière de gestion de la lumière et de l’éclairage, ce qui nous permet de redécouvrir complètement l’Ishimura, ce vaisseau brise-surface, où toute forme de vie a vraisemblablement disparu. D’ailleurs, toujours dans l’optique d’augmenter le stress du joueur, les développeurs ont fait un travail considérable sur l’obscurité, avec des salles plongées dans la pénombre où l’on a du mal à identifier ce qui s’y trouve. Si le Frostbite Engine faire clairement des miracles en rendant Dead Space plus beau que jamais, on s’attendait cependant à un rendu visuel plus impressionnant. Le jeu reste très beau à regarder, mais pour un titre qui ne sort que sur next gen’, on aurait aimé être nettement plus bluffé. On va s’en doute s’attirer les foudres des fans les plus acerbes, mais The Callisto Protocol reste à nos yeux bien plus impressionnant visuellement parlant que ce Dead Space Remake, déjà bien troussé.







SMOOTHIE

Là où le titre d’Electronic Arts change la donne, c’est dans sa mise en scène. En passant sur cette nouvelle génération de consoles, le jeu peut s’offrir le luxe de ne plus découper son expérience en différentes zones. A l’image des deux derniers God of War, ce Dead Space Remake a été façonné comme un long plan-séquences, puisque désormais, on passe d’une partie de l’Ishimura à l’autre de façon seamless, sans aucune transition ni écran de chargement. Cela apporte une fluidité dans la narration qu’on retrouve également dans les performances offertes par le jeu. En mode performances, le jeu ne bronche pas d’un cil, avec un 60fps costaud, assez constant, même si on perd en finesse de résolution face à au mode Fidélité. Comme d’habitude, ce sera au bon vouloir du joueur qui pourra ajuster son expérience comme il l’entend, d’autant qu’il est possible de passer de l’un à l’autre à la volée, sans avoir besoin de passer par le menu principal ou relancer une sauvegarde. En revanche, petite déception quant à la navigation dans les menus, avec un système de fenêtrage un peu cheap. Même constant pour la map, qu’on trouve peu pratique à utiliser, surtout parce qu’elle s’affiche devant Isaac Clarke en temps réel, sans mettre le jeu en pause.









Autre ajout loin d’être insignifiant, c’est d’avoir donné la parole à notre ingénieur en chef, qui peut enfin interagir avec le peu de camarades qui sont restés en vie à bord de l’USG Ishimura. Cela apporte évidemment de l’intérêt à l’aventure, mais aussi une immersion plus importante pour le joueur. Ça peut paraître surréaliste en 2023, mais à l’époque, Isaac Clarke était un personnage muet, incapable de répondre à son prochain qui s’engageait alors dans un monologue parfois contrariant. Dommage en revanche que les doublages VF soient si peu convaincants, nous obligeant alors à switcher vers la version originale bien plus impliquée émotionnellement parlant. Ce qu’on perd en intensité de doublage, on le gagne en sound design, puisqu’il s’agit de l’un des aspects les plus travaillés par l’équipe d’EA Motive. En effet, quand on parle de survival horror, on sait que le son est d’une importance capitale et la gestion de l’audio a level up de manière significative. Outre la spatialisation qui est désormais immersive, chaque bruit, chaque son ou claquement revêt une résonnance différente aujourd’hui, et traduit surtout la présence d’un Necromorphe pas très loin. A cela s’ajoute une gestion impeccable de la musique, mais surtout du silence qui sait se faire oppressant et stressant quand il le faut. C’est vraiment du bon travail.







TOUJOURS EFFICACE, QUOIQU'UN PEU RIGIDE

Côté gameplay, ce Dead Space Remake reprend les bases de ce qui avait fait le succès du jeu en 2008. Les développeurs d’EA Motive l’ont répété à plusieurs reprises lors de leurs prises de parole, la version 2023 se veut fidèle au matériau d’origine, et il n’y a donc pas de grands chamboulements dans les mécaniques de jeu. On se retrouve donc en terrain connu, avec un jeu qui se base essentiellement sur le duo gunfights & stase, Isaac Clarke n’étant pas le héros le plus efficace en matière de melee combats, tout l’inverse de Jacob Lee de The Callisto Protocol. C’est d’ailleurs cette absence de combats au corps-à-corps efficace dans Dead Space qui fait pencher notre préférence pour le gameplay de The Callisto Protocol. Alors certes, Isaac Clarke peut coller quelques crochets dans la tronche des Necromorphes, mais l’efficacité de ses attaques rapprochées est à des années-lumière de celles de Jacob Lee et de sa matraque électrique qu’il peut en plus faire évoluer. C’est là qu’on aurait aimé que Dead Space Remake dépoussière son système de jeu, qui manque de souplesse dans les déplacements de son héros, incapable d’esquiver sur les côtés et encore moins de faire de demi-tour à 180 degrés. On serait toutefois de mauvaise foi si on disait que ce Dead Space Remake n’était pas jouable, bien au contraire, mais il faut se faire à l’idée que le corps-à-corps n’a quasi aucune utilité dans le jeu. En 2023, ça pique un peu, mais comme il s’agit d’un remake, ça passe tranquille. Avec une certaine indulgence quand même. Parce que oui, il est délicat de comparer un jeu contemporain avec le remake d’un titre datant de 2008, mais c’est là qu’on se rend compte que fuir pour prendre ses distances et avoir le temps de viser les points faibles des ennemis est la marque d’une époque qui est révolue. D’ailleurs, on espère que le remake de Resident Evil 4 saura ne pas tomber dans ce piège au moment de la refonte de son gameplay.







ZERO G. ZÉRO INTÉRET ?

Parmi les ajouts apportés au gameplay de ce Dead Space Remake, il y a les séquences en zéro G, reprises de Dead Space 2, offrant ainsi des moments de relâchement agréables. La maniabilité des déplacements en zéro gravité n’est cependant pas exempt de défauts, avec certes des déplacements plus libres, mais qui manquent souvent de souplesse. Notre personnage évolue lentement, c’est certes voulu, mais il ne sera pas rare de perdre patience dans les passages étriqués, tandis que les situations de combat en apesanteur manquent singulièrement de conviction. Isaac Clarke donne en effet l’impression d’être sur la terre ferme quand il shoote avec ses armes, tout en restant figé sur ses positions. L’effet manette en main est assez singulière, voire étrange et à vrai dire peu enthousiasmante. Autre nouveauté pas déplaisante avec ce remake 2023, c’est l’introduction de passages totalement inédits, liés au fait que l’Ishimura est désormais interconnecté. Du coup, les développeurs ont dû rajouter des chemins, des salles mais aussi des obstacles pour apporter cette exploration plus fluide, plus seamless, afin d’être cohérent avec ce qu’on voit sur la map. Dommage par contre que les environnements gardent un peu trop cette même thématique du début jusqu’à la fin du jeu, avec cette ambiance industrielle, car le jeu aurait gagné à nous offrir des environnements plus variés, même si on a conscience que sortir de l’Ishimura aurait contraint de modifier aussi le scénario. Il faut donc attendre la fin du jeu pour avoir des environnements plus organiques, comme c’était déjà le cas il y a 15 ans. Après The Callisto Protocol, il y a comme un sentiment de répétitivité dans le parcours d’Isacc Clarke qui s’en dégage, forcément. Certains diront que pour un remake, notre argumentaire de changer des pans entiers du jeu ne tient pas la route, on citera alors Capcom et son futur Resident Evil 4 qui prendra des risques de surprendre, avec des passages entiers inédits, le retrait des QTE et un gameplay repensé, afin de surprendre davantage le joueur. Malgré ces petits bémols, ce Dead Space Remake est une très belle restauration d’un jeu qui a certes pris quelques rides en 15 ans, mais qui reste toujours aussi efficace en matière de survival horror.