Dead Space Remake : Dead Space 2 gratuit pour toute précommande, mais pas pour tout le monde

Dans quelques semaines, le 27 janvier très précisément, Electronic Arts va commercialiser Dead Space Remake, un jeu particulièrement attendu, surtout depuis que The Callisto Protocol a divisé presse et joueurs pour son parti-pris trop radical, et aussi mal compris. Aussi, pour mettre toutes les chances de son côté, l'éditeur a décidé de faire une offre commerciale difficilement refusable. En effet, dès maintenant, pour toute précommande du jeu, les utilisateurs repartiront avec une copie digitale de Dead Space 2, sorti en 2011 sur PC, PS3 et Xbox 360. Il s'agira du jeu original, sans aucune amélioration, mais le geste commercial est déjà fort appréciable. Seul souci, seul les joueurs PC sont par concernés cette offre, puisque c'est la version Steam qui sera offerte. De quoi frustré les gens, d'autant que le succès du jeu était davantage sur console que sur PC à l'époque. Electronic Arts n'a donné aucune raison quant à ce choix commercial, mais du coup, sur les réseaux sociaux, ça râle déjà pas mal. Compréhensible et logique...