Dead Space Remake : le nouveau design de la combinaison d'Isaac Clarke détaillé en vidéo

Maintenant que The Callisto Protocol est sorti, tous les regards sont portés vers Dead Space Remake, dont la date de sortie est calée au 27 janvier prochain. Si Electronic Arts s'est montré assez discret sur le jeu, les ambitions sur ce remake restent toutefois importantes. Dans une nouvelle vidéo postée par IGN.com qui ont reçu du b-roll en exclusivité, on peut voir comment les équipes de développement ont retravaillé la combinaison d'Isaac Clarke. On commence déjà par évalier les ébauches de la combinaison originale créée par Chi-Wai Lao en 2008 et on apprend que l'artiste s'est inspiré de pas mal de choses, notamment de la série animée Neon Genesis Evangelion. "Mes exemples de costumes étaient partout", dit Lao, qui explique qu'au cours du processus de création, il y avait énormément de modèles de costume allant de "très ajustés au très volumineux, avec pour certains un aspect très robotique". En fait, certains de ses artworks montrent Isaac Clarke dans un costume qui portait également une épée géante.

Pour Dead Space Remake, les nouveaux développeurs avaient la possibilité de repenser entièrement la combinasion de notre ingénieur de l'Ishimura, mais qu'après plusieurs tentatives, ils ont décidé de garder le design de la combinaison authentique, avec cependant quelques réajustements. On retrouve ainsi la maille côtelée, mais la combinaison a été repensée avec de nombreuses nouvelles fonctionnalités pour la différencier de l'original. Il y a d'ailleurs un côté organique, avec des éléments métal qui rappelle le squelette d'un humain. Mais ce n'est pas tout, d'autres éléments inédits ont été ajoutés, comme l'introductoin de propulseurs, permettant à Isaac de flotter en apesanteur. La sortie de Dead Space Remake est attendue pour le 27 janvier 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series.