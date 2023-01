Test Dead Space Remake : les notes sont tombées, Isaac Clarke fait un retour en grâce

Nous sommes à la veille de la sortie de Dead Space Remake et la presse est enfin autorisée à publier leur verdict final sur le grand retour d'Isaac Clarke sur PC et consoles next gen'. Depuis son annonce, le jeu est particulièrement attendu et suivi par les amateurs de jeux d'horreur dans l'espace. Un certain The Callisto Protocol est venu le chahuter le mois dernier, mais les bugs et l'incompréhension de gameplay par une grosse partie des joueurs, ont étiolé sa prestence au moment de sa sortie. Du coup, tous les regards sont tournés vers cette version restaurés d'un titre qui n'avait pas autant vendu que prévu pour le Electronic Arts de l'époque. Une remise à niveau, mais aussi des nouveautés ajoutés en termes de gameplay qui ont su convaincre la presse. Avec 90% de moyenne (sur la base de 38 review recencées) sur le site agrégateur Metacritic au moment où l'on pose ces lignes , Dead Space Remake est clairement une réussite pour l'ensemble des journalistes qui ont pu tester le jeu en avance. C'est simple, il n'y a pas une seule note sous la barre des 8/10 et pour de nombreux médias spécialisés, le jeu mérite la note suprême de 10/10. Voici quelques unes des notes obtenues dans le monde.



JEUXACTU : note et test à venir

Twinfinite : 10/10

Gameblog : 10/10

Gamingbolt : 10/10

VG24/7 : 10/10

Noisy Pixel : 10/10

Vandal : 9.5/10

The Games Machine : 9.5/10

TierraGamer : 9.5/10

GamePressure : 9/10

Game Rant : 9/10

EveryEye.it : 9/10

GamesRadar+ : 9/10

Game Informer : 9/10

CGMagazine : 9/10

Hardcore Gamer : 9/10

Shacknews : 9/10

Destructoid : 8.5/10

JV : 17/20

TheGamer : 8/10

Push Square : 8/10

CD Action : 8/10

Digital Trends : 8/10

We Got This Covered