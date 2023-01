Dead Space : un film est en préparation, John Carpenter a fait fuiter l'info par rancoeur

Variety : Vous avez récemment parlé de la réalisation d'un film "Dead Space". Y a-t-il du mouvement là-dessus?



John Carpenter : Non non Non. Je ne peux pas croire comment cela s'est propagé. Je suis un grand fan de jeux vidéo, j'ai donc joué à tous les jeux. J'étais en train de regarder les nouveaux appareils photo numériques, le RED, et je leur ai mentionné que j'aimerais faire un film "Dead Space". Cela a juste circulé, et tout le monde a dit: "Oh, quand vas-tu le faire?" Je ne vais pas le faire. Je pense qu'ils ont déjà un autre directeur impliqué. Et ils ne m'ont pas demandé de le faire. Donc jusqu'à ce que quelqu'un me le demande, je ne le ferais pas. Mais il y a une nouvelle version du jeu vidéo "Dead Space" qui sort en janvier, et j'y suis.

Si le jeu vidéo et le cinéma se sont toujours reniflés, cela fait maintenant 2/3 ans que l'amour qui lie les deux médiums a explosé. Entre Sony qui a lancé l'adaptation de ses plus prestigieuses licences (Uncharted, The Last of Us, Gran Turismo, Horizon, God of War), Xbox qui a lancé cette année la série télé Halo et Nintendo qui s'y met aussi avec Super Mario Bros, le jeu vidéo est aujourd'hui une manne financière incroyable, au même titre que les films de super-héros depuis plus de 15 ans. Justement, dans quelques jours, un certain Dead Space Remake va sortir sur PC, PS5 et Xbox Series, et il semblerait qu'un film soit en préparation du côté de Hollywood. C'est le réalisateur John Carpenter, maître de l'horreur avec des films tels que Halloween, Christine, Le Village des Damnés, The Thing, qui a fait fuiter l'information. En octobre dernier , le cinéaste de 75 ans avait fait savoir qu'il serait prêt à réaliser le film Dead Space, lui qui adore le jeu d'Electronic Arts et dont les thématiques lui ressemblent. Un souhait qu'il aurait aimé concrétiser, mais qui semble lui glisser des mains. En effet, dans une récente interview avec Variety , John Carpenter a expliqué que le film est bel et bien en route, mais qu'il n'a pas été retenu pour le mettre en scène.



On imagine que si John Carpenter a décidé de faire leaker cette information, c'est bien par rancoeur, ce dernier n'étant pas été retenu pour travailler dessus, alors qu'il a été le premier à faire savoir son envie de l'adapter sur grand écran. Reste à savoir qui travaille actuellement dessus. Electronic Arts est-il d'ailleurs impliqué dans le processus de création, pour assurer un certain gage de qualité ? Beaucoup de questions qui devraient trouver une réponse prochainement.