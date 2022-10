Dead Space Remake : 8 min de gameplay en 4K, il y a de gros changements

Si la presse a eu droit à une présentation de Dead Space Remake du côté de Londres, avec prise en mains dans la foulée, les internautes peuvent se délecter de cette grosse vidéo de 8 minutes dans laquelle les développeurs expliquent les changements majeurs apportées à cette version de 2023. L'équipe de EA Motive ne s'est pas contenté de restaurer le jeu, avec des assets remis au goût du jour, ils se sont employés à modifiers de nombreux paramètres du jeu, mais aussi des éléments complets du gameplay. On apprend par exemple que le vaisseau Ishimura n'est plus découpé en zones, mais est désormais un terrain complet dans lequel Isaac Clarke peut se déplacement sans aucun temps de chargement. Les ennemis ont également été repensés avec des réactions moins prévisibles grâce à la fonctionnalité baptisé Intensity Director. Moins de script, plus d'éléments organiques, telles sont les promesses du jeu. Mais pour en savoir davantage, on vous invite à lire la preview de Laurely Birba qui a assisté à la présentation du jeu il y a quelques jours à peine.