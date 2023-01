Dead Space Remake : le trailer final est là, l'Ishimura n'a jamais été aussi inquiétant

Le compte-à-rebours est lancé pour Dead Space Remake qui affine ses dernières prises de parole avant sa sortie fixée au 27 janvier prochain. En développement chez EA Motive depuis quelques années, le titre va nous faire l'honneur de restaurer un monument du jeu d'horreur moderne, tout en apportant quelques réajustement dans le gameplay. Le trailer de lancement vient tout juste d'apparaître en ligne, et il nous permet de constater que les différences visuelles entre le jeu original de 2008 et ce remake en 2023 sont significatives. L'USG Ishimura n'a jamais été beau à regarder, mais aussi inquiétant à parcourir. Le trailer final nous rappelle d'ailleurs qu'Isaac Clarke ne doit vraiment faire confiance à personne s'il souhaite s'en sortir indemne. Rappel, ce Dead Space Remake n'est prévu que sur PC, PS5 et Xbox Series.