The Callisto Protocol : on peut y jouer en 8K 30fps sur PS5 Pro, voici le rendu en vidéo

Parmi la cinquantaine de jeux qui ont été optimisés sur PS5 Pro, il y a un certain The Callisto Protocol, un jeu incompris lors de sa sortie, mais qui va bénéficier d'un petit ravalement de façade grâce au patch PS5 Pro qui a été déployé. L'occasion de constater que parmi les travaux effectués, il est possible d'y jouer en résolution 8K tournant à 30 images par seconde. Un boost visuel conséquent redu possible grâce au PSSR, la technologie de Sony qui permet d'upscaler certains jeux à la résolution 8K. Evidemment, il faut le matos qui va avec, et en l'occurence à téléviseur 8K, mais étant donné les tarifs qui sont appliqués dans le commerce en ce moment, il y a peu de monde qui puisse en profiter. De notre côté, on aurait piu le faire avec le prêt du Samsung QLED QN900D, mais étant donné que l'écran est reparti il y a quelques jours, il va falloir attendre un peu avant de regoûter au futur. En attendant, il est possible de faire tourner le jeu en 4K 60fps, ce qui est déjà un joli bond depuis la version sur PS5 standard.