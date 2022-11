The Callisto Protocol : un spot TV en live action avec Josh Duhamel, l'acteur qui incarne Jacob dans le jeu

The Callisto Protocol est clairement le jeu le plus attendu de cette fin d'année maintenant que God of War Ragnarök est disponible sur le marché. Le titre de Striking Distance Studios fait une nouvelle fois parler de lui à travers un spot TV en live action dans lequel Josh Duhamel, l'acteur qui incarne Jacob Lee, occupe le haut de l'affiche. En toute logique, on retrouve certains éléments présents dans le jeu tels que la tenue de prisonnier du héros - qui, par la suite, sera amené à enfiler une combinaison plus évoluée - la jauge de HP située au niveau de sa nuque, le fameux bâton électrique qui confère à The Callisto Protocol une brutalité sans nom, ou encore le couteau pour éliminer les Biophages en toute discrétion.



Bref, de quoi nous rendre encore plus impatients alors que celui que beaucoup considèrent comme le successeur spirituel de Dead Space est attendu pour le 2 décembre prochain (Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PS4, PS5, PC). Une éternité, même si l'on reconnaît exagérer un tout petit peu.









À moins que l'on n'apprécie pas particulièrement les survival horror,