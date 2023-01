The Callisto Protocol : le pack "Contrebande" est dispo, les nouveautés détaillées en vidéo

A la veille de la sortie de Dead Space Remake, Striking Distance Studios nous signale la sortie du Pack Contrebande, qui était proposé en exclusivité pour les joueurs PlayStation pour toute précommande du jeu avant sa sortie. Un trailer a d'ailleurs été publié sur la chaîne YouTube de PlayStation, afin de nous en révéler le contenu. Pour en profiter d'ailleurs, il faut se rendre à une reforge, le vendre et et choisir les améliorations d'armes qui y sont proposées, et puis c'est tout. C'est évidemment très maigre comme bonus, et déjà, les utilisateurs commencent à se plaindre sur les réseaux sociaux. Il est vrai que les développeurs ont été chiche face à ce bonus, ce qui rajoute une couche de bad buzz vraiment pas nécessaire, étant donné les circonstances actuelles. Cela nous nous empêchera pas de défendre bec et ongle cette oeuvre qui a été injustement incomprise. Vous pouvez d'ailleurs relire notre test si vous le souhaitez pour comprendre pourquoi on le considère toujours comme un très bon jeu et un survival horror efficace.