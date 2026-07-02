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Onimusha Way of the Sword : Capcom avance son jeu de 3 semaines pour éviter le bain de sang de Septembre 2026

Onimusha Way of the Sword : Capcom avance son jeu de 3 semaines pour éviter le bain de sang de Septembre 2026

À peine quelques jours après avoir confirmé une sortie fixée au 25 septembre 2026, Capcom change finalement ses plans. L'éditeur japonais annonce qu'Onimusha Way of the Sword arrivera désormais le 4 septembre 2026, soit près de trois semaines plus tôt que prévu. Un changement qui est évidemment directement lié au calendrier particulièrement chargé de la rentrée. Parce que depuis l'officialisation de la sortie de GTA 6 en le 19 novembre 2026, de nombreux éditeurs ont cherché à s'éloigner du blockbuster de Rockstar. Games. Normal. Résultat, une grande partie des grosses productions de l'automne s'est retrouvée concentrée sur le mois de septembre, créant un véritable embouteillage. Entre les reports stratégiques et les nouvelles annonces de dates, plusieurs jeux commencent désormais à se repositionner pour éviter une concurrence trop frontale.

Onimusha : Way of the Sword

En avançant sa sortie au 4 septembre, le jeu évite notamment une fin de mois particulièrement encombrée où de nombreuses productions majeures sont attendues, comme Silent Hill Townfall, Control Resonant. Il se retrouvera malgré tout face à The Blood of Dawnwalker, prévu la veille, mais échappe à d'autres sorties importantes programmées quelques semaines plus tard, à l'image de Gears of War E-Day ou bien encore Rayman Legends Retold. Reste qu'on peut s'interroger sur cette stratégie, puisque l'été 2026 offrait un boulevard aux grosses productions, puisqu'en dehors de quelques titres AA et indépendants, le calendrier était presque vide du côté des blockbusters. À l'inverse, septembre s'annonce comme l'un des mois les plus disputés de ces dernières années, avec un enchaînement de sorties majeures qui risque de laisser des victimes commerciales. Dans ce contexte, un lancement en juillet ou en août aurait sans doute offert à Onimusha une fenêtre bien plus favorable pour capter toute l'attention des joueurs.

 

Onimusha: Way of the Sword est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 le 4 septembre prochain.


Maxime Chao Maxime Chao
Journaliste / Rédacteur en Chef
le jeudi 2 juillet 2026
7:21


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Onimusha : Way of the Sword

Jeu : Action
Editeur : Capcom
Développeur : Capcom
4 Sept 2026
4 Sept 2026
4 Sept 2026
4 Sept 2026

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